Policijas kontrolē atrodas aptuveni 16 887 no ārzemēm atbraukušas personas, kurām jāievēro pašizolācija

Policijas kontrolē patlaban atrodas aptuveni 16 887 personas, kurām, atgriežoties no valstīm ar augstu Covid-19 saslimstību, ir obligāti jāievēro pašizolācijas prasības, aģentūru LETA informēja Valsts policija.

Šis skaitlis katru dienu mainās. 21.oktobrī policija aģentūru LETA informēja, ka līdz 18.oktobrim aktīvā policijas kontrolē atradās aptuveni 8000 personas, kurām, atgriežoties no ārvalstīm, ir obligāti jāievēro pašizolācija.

Pagājušajā nedēļā, no 19.oktobra līdz 25.oktobrim par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu ir sākts 51 administratīvā pārkāpuma process, no kuriem 20 procesi ir par pašizolācijas neievērošanu.

Tāpat sākti desmit administratīvā pārkāpuma procesi par darba laika turpināšanu izklaides vietās pēc pusnakts, bet vēl 16 administratīvā pārkāpuma procesi sākti par elektroniskās anketas neaizpildīšanu informācijas sistēmā "covidpass.lv" un pieci procesi par distancēšanās prasību neievērošanu.

Arī šoreiz personas, kurām būtu jāievēro pašizolācijas prasības, vieglprātīgi attiekušās pret pašizolācijas ievērošanu, apmeklējot publiskas un sabiedriskas vietas, kur uzturas liels skaits citu cilvēku, norādīja policijā.

Tāpat šī laika posma ietvaros Valsts policija un Pašvaldības policija, ar mērķi konstatēt iespējamos pulcēšanās pārkāpumus ir veikusi 3808 preventīvās pārbaudes, no kurām 1 992 pārbaudes veiktas sabiedriskās ēdināšanas vietās.

Policija atgādina, ka no 12.oktobra visiem, kas ieceļo Latvijā gan ar privāto transportlīdzekli, gan, izmantojot pasažieru pārvadātāju pakalpojumus, obligāti jāaizpilda elektroniskā anketa vietnē "covidpass.lv". Anketas ir iespējams aizpildīt no jebkuras viedierīces un to aizpildīšana ieceļotājiem ir jāveic ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas robežas šķērsošanas.

Policija izvēles kārtībā var apturēt transportlīdzekli, lai pārliecinātos, vai transportlīdzeklī nav kāda persona, kurai jāaizpilda šī elektroniskā anketa un jāievēro pašizolācija.