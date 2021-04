Policija svētku brīvdienās sola pastiprinātu Covid-19 ierobežojumu kontroli

Valsts policija svētku brīvdienās nodrošinās pastiprinātu Covid-19 epidemioloģiskās drošības prasību uzraudzību, tostarp dabas takās, viesu namos un brīvdienu mājās, aģentūru LETA informēja Valsts policija.

Policija atgādina, ka joprojām ir aizliegti jebkādi privāti vai publiski pasākumi, izņemot pasākumus divu mājsaimniecībām ārtelpās līdz desmit personām. Tas nozīmē, ka arī šogad, neraugoties uz vēlmi brīvdienas un svētkus pavadīt ciemos, satikt radiniekus un draugus, kopīga un plaša valsts svētku svinēšana izpaliks.

Policija aicina iedzīvotājus izturēties atbildīgi un nepulcēties. Tāpat policija vērš arī pašvaldību un organizāciju uzmanību uz to, ka publisku pasākumu rīkošana ir aizliegta un aicina neradīt situācijas, kas varētu pulcēt lielu skaitu apmeklētāju.

Policija novērojusi, ka iedzīvotāji, nogurumā no ierobežojumiem, kļūst arvien brīvāki savā mobilitātē, tādējādi pārkāpjot noteikumus un pulcējoties lielākās kompānijās. Tāpēc, kā ierasts, policija pastiprināti uzraudzīs tās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, piemēram, parkos, dabas takās, viesu namos un brīvdienu mājās, kā arī citās atpūtas vietās, tāpat uzmanību pievērsīs arī reliģisko organizāciju īpašumā esošajiem objektiem.

Policija ir saprotoša un lielākoties tiek izteikti preventīvi brīdinājumi, tomēr iedzīvotāji tiek aicināti neizturēties vieglprātīgi un apzināti neradīt situācijas, kas ir pretrunā ar noteiktajiem ierobežojumiem.

Kopš ārkārtējās situācijas atcelšanas no 7.aprīļa Valsts policija sākusi 1803 administratīvā pārkāpuma procesus par Covid-19 ierobežošanai noteikto drošības prasību neievērošanu. Visvairāk procesu - 730 sākti par pašapliecinājuma anketas neaizpildīšanu vietnē Covidpass.lv, bet 579 sākti tieši par pulcēšanas ierobežojumu pārkāpumiem.