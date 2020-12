Policija suņu īpašniekus aicina ievērot komandantstundu, bet sola būt pietiekami lojāla arī pēc pulksten 22

Valsts policija aicina suņu īpašniekus ievērot komandantstundu, taču likumsargi būšot lojāli, ja dzīvnieka izvešana pastaigā notiks arī pēc plkst.22 , žurnālistiem pastāstīja Valsts policijas priekšnieks Normunds Krapsis.

No valdības lemtā izriet, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem laikā no trešdienas vakara līdz 4.janvārim, kā arī 8.janvārī un 9.janvārī no plkst.22 līdz plkst.5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā. Tām personām, kurām jāatstāj dzīvesvieta attaisnojošu iemeslu dēļ obligāti jāaizpilda apliecinājums. Piemēram, persona dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās vai veic darba vai dienesta pienākumus, kā arī personām, kurām nepieciešama ārstniecības pakalpojumu saņemšanai vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajai aprūpei, vēsta LETA.

Policija aicina mājdzīvnieku īpašniekus ievērot komandantstundas prasības, taču, ja tomēr mājdzīvnieku nepieciešams izvest pastaigā, tad policija šādu rīcību vērtēs "gana lojāli". Tādos gadījumos gan policija aicina iedzīvotājus nedoties tālu no savas dzīvesvietas.

Kā ziņots, valdība lēma līdz 7.februārim pagarināt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kas ir spēkā kopš 9.novembra un tās laikā ir noteikta virkne ierobežojumu.