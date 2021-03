Pirmoreiz kopš 5.marta Covid-19 saslimstības kumulatīvais rādītājs augstāks nekā iepriekšējā dienā

Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 625 jauni Covid-19 gadījumi, un pirmo reizi kopš 5.marta kumulatīvais saslimstības rādītājs ir augstāks nekā iepriekšējā dienā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) un aģentūras LETA apkopotā informācija.

14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 374,3, savukārt ceturtdien šis rādītājs bija 372,7, vēsta LETA.

Diennakts laikā Latvijā veikti 13 840 Covid-19 testi un pozitīvi no tiem bijuši 4,5%.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 97 149.

Pēdējās 14 dienās kopā inficējušies 7140 cilvēki, liecina LETA aprēķini.

Piektdien saņemta informācija par desmit ar šo slimību sasirgušu personu nāvi.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, trīs - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, trīs - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet vēl trīs vecumā no 80 - līdz 89 gadiem.

Latvijā mirušo Covid-19 pacientu skaits līdz šim sasniedzis 1821 jeb 1,87% no visiem, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) informācija liecina, ka aizvadītajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietoti 60 Covid-19 pacienti, tostarp septiņi pārvesti, līdz ar to kopējais stacionāros esošo pacientu skaits ir 626 ceturtdien, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 559 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 67 - ar smagu slimības gaitu.

Piektdien no slimnīcām izrakstīti 92 pacienti, tostarp septiņi pārvesti. Līdz šim kopumā no slimnīcām izrakstīti 9503 ar Covid-19 sasirgušie.