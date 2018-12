Pirmdienas vakarā sākas labdarības maratons "Dod pieci!"

Pirmdienas, 17. decembra, vakarā pulksten 19 sāksies ikgadējais Latvijas sabiedrisko mediju rīkotais labdarības maratons "Dod pieci!". Pieci.lv dīdžeji – Toms Greviņš, Magnuss Eriņš un Marta Grigale – uz 148 stundām tiks ieslēgti īpašā stikla studijā Doma laukumā, lai sešas diennaktis atskaņotu par ziedojumiem izvēlētās dziesmas un rosinātu diskusijas par laimīgu bērnu audzināšanas priekšnoteikumiem mūsdienu sabiedrībā.

Maratona atklāšanā piedalīsies DOD PIECI! himnas „Apskāvieni cik” autori Māra Upmane-Holšteine, Goran Gora un My Radiant You. Dīdžeju atbalstam aicinām ikvienu interesentu pievienoties labdarības maratona atklāšanas brīdim – gan klātienē Doma laukumā, gan pie ekrāniem LTV1 un www.lsm.lv, , informē Latvijas Radio Komunikācijas daļas Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Zomerovska.

Pirmdien jau no plkst. 13.00 stikla studiju iesildīs iepriekšējo gadu DOD PIECI! dīdžeji Kaspars Mauriņš un Aleksis Vilciņš, ēterā atskaņojot pērnā gada maratona populārākās dziesmas un sirsnīgākos priekšnesumus. Savukārt plkst. 19.00 studijā tiks ieslēgti šī gada dīdžeji. To uzticēts darīt šī gada labdarības maratona vēstnesim, Latvijas Radio Ziņu dienesta redaktoram un četru bērnu tētim Jānim Ramānam, kā arī labdarības organizācijas Ziedot.lv vadītājai Rūtai Dimantai, kura ir līdzās maratonam kopš tā pirmsākumiem.

Ēterā – tikai ziedotāju izvēlētas dziesmas un tēmas diskusijas

Maratona laikā par ziedojumiem izvēlēto dziesmu atskaņošana mīsies ar studijas viesu intervijām, iemīļotu mūziķu priekšnesumiem un ziedotāju pieredzes stāstiem. Sešās diennaktīs studijā viesosies teju 80 dažādas grupas, katru dienu ar ģimenes un bērnu lietu ekspertiem tiks runāts par kvalitatīva laika veltīšanas nozīmi bērniem – kāpēc tam ir izšķiroša loma, un kāpēc cilvēkam ir svarīgi pilnveidoties arī pieaugušā vecumā. Tāpat dīdžeji tiešsaistē sazināsies ar ziedotājiem, lai uzklausītu viņu pieredzes stāstus par savu ģimeni vai bērnību.

Pirmajā maratona vakarā stikla studijā viesosies DOD PIECI himnas autori Māra Upmane-Holšteine, Goran Gora un My Radiant You, kā arī Renārs Kaupers, Kaspars Zemītis, Aija Andrejeva, grupa Singapūras Satīns, kas šogad rīko īpašu koncertu DOD PIECI! atbalstam. Savukārt naktī studijā ciemosies Miks Dukurs, grupa 7 dēli, The Black Pockets un Oskars tu un bēdu brāļi.

Latvijā iemīļoti mūziķi studiju apciemos ik dienu – viņu vidū būs Dons, Ozols, Ralfs Eilands, Linda Leen, ka arī grupas Carnival Youth, Sudden Lights, Musqq un daudzi citi.

Ziedot ar dziesmu var tīmekļa vietnē www.dodpieci.lv, kā arī klātienē stikla studijā Doma laukumā, vienlaikus atbalstot un uzmundrinot studijas dīdžejus. Pirmo reizi maratona mērķi var atbalstīt arī ar Ziedot.lv dāvanu kartēm, dāvinot ziedošanas prieku arī uzņēmumu darbiniekiem, kolēģiem, draugiem vai tuviniekiem.

DOD PIECI! norisei 24 stundas diennaktī var sekot līdzi Latvijas Radio 5 - pieci.lv ēterā, kā arī www.dodpieci.lv un www.lsm.lv. Nakts stundās no 23:30 līdz sešiem rītā maratona norisei varēs sekot līdzi arī LTV1 un Latvijas Radio 1 programmās. Tāpat maratona norisei var sekot līdzi pieci.lv sociālo tīklu kontos @PieciLV un portālos TVnet un Apollo.

Ziedojuma mērķis

Minimālais ziedojums par vienu dziesmu ētera ir 5 eiro. Šī gada maratona laikā saziedotie līdzekļi caur Ziedot.lv tiks novirzīti jaunas bezmaksas mācību programmas ieviešanai. Jau no 2019. gada pavasara jaunajiem vecākiem visā Latvijā būs iespēja apmeklēt psiholoģisku un praktisku mācību programmu, kas sniedzas tālāk bar bērna fizisko aprūpi un zīdīšanu, īpašu vērtību veltot drošas piesaistes veidošanai ar bērnu. Katri pieci eiro nodrošina pusstundu praktisku un psiholoģisku mācību - daļu no jaunās mācību programmas 21 stundas apjomā.

Pašlaik notiek aktīvs darbs pie mācību programmas izstrādes. Plānots, ka, sadarbojoties gan esošajiem mācību centriem, gan ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem, saziedoto līdzekļu apmērā kursi jau no 2019. gada pavasara bez maksas būs pieejama visā Latvijā. Programmu veido biedrība „Plecs” sadarbībā ar labākajiem nozares profesionāļiem - nodibinājuma „Centrs Dardedze” valdes locekli Lailu Balodi, BKUS Bērnu psihiatrijas klīnikas vadītāju un bērnu psihiatru Ņikitu Bezborodovu, ģimenes psiholoģijas centra „Līna” dibinātāju un psihoterapeiti Vitu Kalniņu, psiholoģi un psihoterapeiti Andriju Likovu u.c.

Par labdarības maratonu DOD PIECI!

No 17. līdz 23. decembrim sabiedriskie mediji – Latvijas Radio, Latvijas Televīzija un portāls lsm.lv – sadarbībā ar Ziedot.lv organizē labdarības maratonu DOD PIECI!, kura laikā DJ Toms Grēviņš, Magnuss Eriņš un Marta Grigale 148 stundas dzīvos un strādās īpašā Stikla studijā Doma laukumā. Maratona laikā ēterā skanēs tikai klausītāju ziedotās dziesmas, studijas viesu priekšnesumi un stāsti par aktualizēto tēmu – kā kļūt par labākiem vecākiem un audzināt patiesi laimīgus bērnus.

Labdarības maratons DOD PIECI! Latvijā tiek organizēts kopš 2014. gada, jau piekto reizi aktualizējot kādu sabiedriski nozīmīgu tēmu. Ziedojumi līdz šim ir novirzīti vientuļiem senioriem, bērniem ar īpašam vajadzībām, vēža slimnieku sociālajai rehabilitācijai un atbalsta programmai ģimenēm, kuras vēlas audzināt bērnus no bērnu namiem. Labdarības maratona virsmērķis ir cilvēciskāka vide – katrs DOD PIECI! stāsts ir par to, kur mums kā sabiedrībai ar sevi vēl jāstrādā.