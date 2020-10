Pirmdien reģistrēti 75 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi

Pagājušajā diennaktī atklāti kopumā 75 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Pēdējās diennakts laikā veikti 4433 Covid-19 izmeklējumi, līdz ar to pozitīvo testu īpatsvars ir sarucis līdz 1,69%. Vēl vakar, vadoties pēc svētdienas datiem, šis rādītājs bija 4,3%. SPKC iepriekš skaidrojis, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu, vēsta LETA.

Tāpat SPKC informē par vecuma grupā no 65 līdz 70 gadiem Covid-19 inficētas personas nāvi. Aģentūra LETA šo informāciju, vadoties pēc Nacionālajā veselības dienestā paustā, ziņoja jau pirmdien.

Līdz šim Latvijā veikti 368 445 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas 2840 personas, bet 1325 - izveseļojušās.

Nacionālā veselības dienesta dati par laika periodu no 5. līdz 11.oktbrim liecina, ka vairums jeb 16 no 56 stacionētajiem Covid-19 pacientiem, kuri ir vidēji smagā kondīcijā, ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem. Tikmēr vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem ir 12 šādi pacienti. Deviņi stacionētie pacienti, kuriem ir vidēji smaga slimības gaita, ir vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet seši - no 80 līdz 89 gadiem.

Pa četriem katrā vidēji smagā stāvoklī stacionēti pacienti vecuma grupās no 20 līdz 29, no 30 līdz 39 un no 40 līdz 49 gadiem. Patlaban stacionārā ievietota arī persona vecumā no 90 līdz 99 gadiem, kurai slimības gaita ir vidēji smaga.

Tikmēr no kopumā stacionētajiem pacientiem ar smagu slimības gaitu, pa diviem ir vecuma grupās no 40 līdz 49 gadiem un no 60 līdz 69. Vēl viens smagā stāvoklī esošs Covid-19 pacients ir vecumā no 70 līdz 79 gadiem.

Jau ziņots, ka Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati liecina, ka stacionāros pašlaik ārstējas 70 pacienti ar Covid-19, kas ir līdz šim augstākais slimnīcās esošo sasirgušo skaits.

Pagājušās diennakts laikā slimnīcās ievietoti vēl desmit pacienti ar Covid-19, savukārt pieci saslimušie no slimnīcām izrakstīti.

No visiem stacionētajiem 61 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet deviņi ir ar smagu slimības gaitu. Patlaban sasniegts līdz šim lielākais skaits pacientu ar smagu slimības gaitu - deviņi. Iepriekš augstākais šādu pacientu skaits tika novērots no 23. līdz 26.aprīlim..

Līdz šim no stacionāra izrakstīti 252 pacienti, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.

Iepriekšējais antirekords slimnīcās sasniegts vakar, kad stacionāros bija ievietoti 65 Covid-19 pacienti.