Pirmdien Latvijā reģistrēti 1884 jauni Covid-19 gadījumi un miruši 43 saslimušie

Pirmdien Latvijā reģistrēti 1884 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 43 Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati, vēsta LETA.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 1241 saslimušais jeb 65,8% bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 643 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem divi cilvēki bija vecumā no 30 līdz 39 gadiem, viens - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, trīs - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, desmit - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četrpadsmit - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, vienpadsmit - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un divi - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

No 43 mirušajiem Covid-19 slimniekiem 40 bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet trīs - vakcinēti. Vienlaikus aizvadītajā diennaktī reģistrētie 43 nāves gadījumi ir līdz šim trešais lielākais reģistrēto mirušo skaits diennaktī.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 21 789 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 8,6%.

Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sasniedzis 33 073.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 221 795 cilvēkiem, savukārt līdz šim reģistrēti 3309 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.