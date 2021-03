Pirmdien Latvijā pret Covid-19 vakcinēti 1479 cilvēki

Šīs nedēļas pirmajā dienā poti pret Covid-19 Latvijā saņēmuši 1479 cilvēki, no kuriem vakcīnas pirmā deva injicēta 1443 cilvēkiem, bet otrā - 36, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie jaunākie dati.

Pēc brīvdienām vakcinēšanas intensitāte ir būtiski pieaugusi, atgriežoties līmenī, kas salīdzināms ar pagājušās nedēļas pirmdienu, 1.martu, kad poti pret Covid-19 Latvijā saņēma 1752 cilvēki, vēsta LETA.

Vakcinēto cilvēku skaits 8.martā NVD statistikā gan vēl varētu pieaugt, jo ne visi mediķi datus "E-veselības" sistēmā ievada tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts.

Saskaņā ar NVD datiem, pirmdien vakcinēšana pret Covid-19 Latvijā notikusi 100 iestādēs, no kurām visaktīvākie potētāji bijuši SIA "Veselības centrs 4", SIA "Dziedniecība" un AS "Veselības centru apvienība" mediķi, kuri savakcinējuši attiecīgi 134, 81 un 70 cilvēkus.

Aizvadītajā diennaktī visvairāk jeb 1097 gadījumos poti pret Covid-19 saņēmušas personas virs 60 gadiem. Vakcīnas pirmo vai otro devu saņēmuši arī 109 cilvēki no citām paaugstināta riska grupām, 101 ārstniecības persona, 49 personas ar hroniskām slimībām, 48 sociālās aprūpes centru (SAC) klienti, 35 ārstniecības iestāžu darbinieki un 16 SAC darbinieki.

11 cilvēki poti pret Covid-19 saņēmuši epidemioloģiskās indikācijas - Covid-19 uzliesmojuma - dēļ, pieci cilvēki sapotēti kādu veselības indikāciju dēļ. Pie potes pret Covid-19 tikuši arī trīs izglītības iestāžu darbinieki, divi cilvēki "pēc paša vēlēšanās", divi cilvēki, kas ietilpst grupā "cits iedzīvotājs" un viena persona, kurai kā potēšanas iemesls norādīts "kontakts ar personām ar hroniskām slimībām", liecina NVD statistika.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā ir saņēmuši 65 776 cilvēki, bet abas devas - 18 038 cilvēki. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada 1.janvārī provizoriski bija 1,894 miljoni iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmuši 3,47% iedzīvotāju, bet abas - 0,95%.

Kā ziņots, pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas. Savukārt 10.februārī vakcinēt sāka SAC klientus un darbiniekus, bet 11. un 12.februārī pirmās potes pret Covid-19 saņēma valsts augstākās amatpersonas un vairāki eksprezidenti.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas trīs vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna" un "AstraZeneca", taču visu šo medikamentu piegādes joprojām kavējas un ir salīdzinoši nelielas, tāpēc kavējas arī masveida vakcinēšanas sākšana.