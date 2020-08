Pirmdien Latvijā jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi nav konstatēti, bet viens pacients miris

Pirmdien Latvijā nav reģistrēti jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19, bet viens inficētais ir miris, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Kā norāda SPKC, mirušais bija vecuma grupā no 80 līdz 85 gadiem un viņam bija vairākas hroniskas saslimšanas. Pacients ar Covid-19 inficējās no ģimenes locekļa, vēsta LETA.

Līdz ar to Latvijā no Covid-19 miruši 33 cilvēki jeb 2,5% no reģistrēto inficēto cilvēku kopskaita.

Pēdējās diennakts laikā nav jaunu stacionētu pacientu ar Covid-19. Pašlaik stacionāros ārstējas pieci pacienti, kuriem ir vidēji smaga slimības gaita. Kopā no stacionāriem izrakstīti 198 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.

SPKC pēdējā diennaktī veicis 2234 Covid-19 testus, bet kopumā veikti 228 758 izmeklējumi.

Latvijā kopumā ar Covid-19 saslimušas 1323 personas, bet izveseļojušās - 1093. Salīdzinājumā ar pirmdienu atlabušo cilvēku skaits ir palielinājies par 15 personām, līdz ar to kopumā Latvijā no Covid-19 izveseļojušies 82,6% reģistrēto inficēto.