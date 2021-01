Pirmdien Latvijā atklāti 824 Covid-19 gadījumi, bet ziņots par 30 mirušajiem

Aizvadītajā diennaktī Latvijā, veicot 12 352 Covid-19 testus, atklāti 824 saslimušie, kā arī saņemta informācija par 30 ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Starp mirušajiem divi cilvēki bijuši vecumā 50 līdz 60 gadiem, trīs - vecumā no 60 līdz 70 gadiem, 12 vecumā no 70 līdz 80 gadiem, deviņi vecumā no 80 līdz 90 gadiem un četri vecumā no 90 līdz 95 gadiem. Līdz šim Latvijā ziņots par 722 Covid-19 pacientu nāvi, vēsta LETA.

Pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 6,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Valstī līdz šim ar Covid-19 saslimuši 43 942 cilvēki. Savukārt aģentūras LETA parēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās kopumā inficējušās 11 603 personas, bet 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju patlaban ir 608,2 gadījumi.