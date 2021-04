Pirmdien Latvijā atklāti 537 Covid-19 gadījumi un 12 sasirgušie miruši

Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti kopumā 537 Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par 12 sasirgušo nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Saslimstība ar Covid-19 Latvijā ir nemainīgi augsta, un šobrīd jau teju nedēļu nedaudz, bet tomēr aug saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju, kas pašlaik ir sasniedzis 347,1 gadījumu. Pēdējā laikā zemākais šis rādītājs bija 7.aprīlī - 330,6, vēsta LETA.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 2002 cilvēki, kas bija saslimuši ar Covid-19, kas ir 1,85% no visiem apstiprinātajiem saslimšanas ar Covid-19 gadījumiem.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 108 355 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā reģistrēti 6622 Covid-19 gadījumi, savukārt pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Diennakts laikā Latvijā veikti 20 618 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 2,6%. Vienlaikus šodien pārsniegta divu miljonu kopš pandēmijas sākuma veikto testu robeža. Līdz šim kopš Covid-19 parādīšanās Latvijā veikti kopumā 2 003 410 Covid-19 testi.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem trīs cilvēki bijuši vecumā no 50 līdz 59 gadiem, četri - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un vēl četri - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.