Šajā skaudrajā laikā nepadosimies un saglabāsim cerību savās sirdīs. Lai gan ārkārtas stāvokļa laiks ir sūrs katram no mums, taču tieši no mums pašiem ir atkarīga mūsu veselība un dzīvība. Būsim piesardzīgi un apzinīgi. Ievērosim visus Ministru kabineta izsludinātos ierobežojumus. Nepieļausim tālāku kovid-19 sērgas izplatību. Lūgsim Dabas Māti, lai Dabas Māte pasargā mūs no kovid-19 sērgas! Lūgsim Pērkonu, lai Pērkons patriec kovid-19 sērgu prom no mūsu zemītes! Lūgsim Laimu, lai Laima sniedz mums labu veselību! Lūgsim Veļu Māti, lai Veļu Māte dod mums garu mūžu! Ticēsim labajam. Lūgsim Latvju Dievus no visas sirds! Būsim veseli un spēka pilni!!!

Labu veselību no sirds vēlot, Skolnieciņš – Latvju Skaudības Dievs (Skauģu Skauģis)

