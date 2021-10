Pirmdien atklāti 1376 Covid-19 gadījumi un reģistrēti 13 Covid-19 pacientu nāves gadījumi

Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 1376 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 13 Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Līdz ar lielo saslimušo skaitu strauji turpina kāpt saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs - dienas laikā tas palielinājies no 908,6 līdz 938,8 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir līdz šim augstākais Latvijā reģistrētais rādītājs, vēsta LETA.

Iepriekšējās ziemas Covid-19 viļņa laikā augstākais kumulatīvais rādītājs Latvijā bija fiksēts janvāra vidū, kad 10.janvārī tas sasniedza 693,9.

No visiem sestdien reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 1056 saslimušie jeb 76,7% bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 320 bija vakcinējušies.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem divi cilvēki bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, septiņi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un vēl trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 15 630 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 8,8%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 173 654 cilvēkiem, bet miruši 2819 ar šo slimību sasirgušie.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaits sasniedzis 17 774 personas, savukārt pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.