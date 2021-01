Pilnībā notīrītus ceļus sola tikai pēc snigšanas beigām; pa mazāk svarīgajiem cenšas nodrošināt vismaz caurbraucamību

Latvijas centrālajā daļā joprojām snieg un puteņo, tāpēc daudzviet joprojām ir pamatīgi apgrūtināti braukšanas apstākļi, informē SIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) un uzsver, ka pilnībā ceļi būs notīrīti, tikai beidzoties snigšanai.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, trešdien dienas vidū uz valsts ceļiem strādā 169 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) ziemas dienesta tehnikas vienības, taču LVC uzsver, ka šādos laika apstākļos sniega kārta un apledojums uz ceļiem veidojas atkārtoti, arī pēc uzturēšanas darbu veikšanas, vēsta LETA.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi pašlaik ir pa Tallinas šoseju visa maršruta garumā, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Virešiem, visā Valmieras šosejas garumā, pa Rīgas apvedceļu abos Daugavas krastos, Daugavpils šosejas posmā no Rīgas līdz Pļaviņām, visā Bauskas un Jelgavas šoseju garumā, Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Blīdenei un Ventspils šosejas posmos no Rīgas līdz Strazdei un no Talsiem līdz Ventspilij.

LVC atzīst, ka pa mazākas nozīmes autoceļiem pašlaik tiek nodrošināta vienīgi to caurbraucamība. Braukšanas apstākļi uz šādiem ceļiem ir īpaši apgrūtināti.

Pa reģionālajiem autoceļiem apmierinoša braukšana ir vien Daugavpils, Krāslavas, Kuldīgas, Liepājas, Ludzas un Rēzeknes apkārtnē.

Saskaņā ar meteoroloģisko prognozi, snigšana turpināsies visas dienas garumā. Nokrišņi mitēsies vien naktī uz ceturtdienu.

Ceļu uzturētāji atgādina, ka ziemas laikā braukšanas apstākļi var mainīties ļoti krasi, tāpēc autobraucējiem jābūt ļoti piesardzīgiem, jāietur lielāka distance līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, jāizvairās no straujiem manevriem, kā arī jāizvēlas braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošs ātrums.