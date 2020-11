Piektdien Latvijā fiksēts jauns Covid-19 inficēšanās gadījumu negatīvais rekords

Piektdien Latvijā atklāts līdz šim vienā diennaktī lielākais jauno Covid-19 gadījumu skaits - 642 sasirgušie, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Vakar Latvijā miruši septiņi ar Covid-19 sasirguši cilvēki, līdz ar to kopējais no slimības mirušo cilvēku skaits sasniedzis 163, vēsta LETA.

No vakar mirušajiem Covid-19 pacientiem seši bija vecuma grupā no 75 līdz 85 gadiem, bet vēl viens - vecuma grupā no 90 līdz 95 gadiem. Latvijā kopumā miruši jau 163 cilvēki, kuriem bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Aizvadītajā diennaktī veikti 7204 Covid-19 testi, bet pozitīvo testu īpatsvars sasniedzis 8,9%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim Latvijā inficēšanās ar Covid-19 ir apstiprināta kopumā 12 744 personām, bet no Covid-19 uz 17.novembri bija izveseļojušies 1557 cilvēki.