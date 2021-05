Piektdien Latvijā atklāti 544 Covid-19 gadījumi un deviņi sasirgušie miruši

Piektdien Latvijā atklāti 544 jauni Covid-19 gadījumi un deviņi sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir sarucis no 445,3 aizvakar līdz 431,3 gadījumiem vakar, vēsta LETA.

Diennakts laikā Latvijā veikti 14 560 Covid-19 testi un pozitīvi no tiem bijuši 3,7%.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 127 597 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā atklāti 8227 Covid-19 gadījumi, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Piektdien ziņots par deviņu ar Covid-19 sasirgušo nāvi - trīs mirušie bijuši vecumā no 70 līdz 79 gadiem, pieci - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, bet viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 2257 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19.