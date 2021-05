Piektdien atklāti 812 jauni Covid-19 gadījumi un astoņi sasirgušie miruši

Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti kopumā 812 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par astoņu sasirgušo nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Latvijas divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju aizvien turpina pieaugt, un pēdējās diennakts laikā tas ir palielinājies no 430,6 līdz 438,9 gadījumiem. Pēdējā laikā zemākais šis rādītājs bija 7.aprīlī - 330,6, pēc tam rādītājs pieauga, bet aptuveni pēdējo nedēļu tas stagnēja līmenī nedaudz virs 400.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) mikroblogošanas vietnē "Twitter" aicinājis iedzīvotājus, ņemot vērā infekcijas izplatības palielināšanos, ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus un, apmeklējot pavasara gadatirgus, stādu tirgus un pārējo, ievērot distanci, vilkt maskas un būt prātīgiem.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 119 370 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā reģistrēti 8373 Covid-19 gadījumi, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem Covid-19 slimniekiem divi cilvēki bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, viens - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl divi - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Līdz šim Latvijā kopumā miris 2139 cilvēks, kas bija saslimis ar Covid-19.

Diennakts laikā Latvijā veikti 12 637 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 6,4%.