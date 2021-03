Pie rekordliela testu skaita atklāti 638 Covid-19 gadījumi, 11 sasirgušie miruši

Aizvadītajā diennaktī Latvijā atkal veikts rekordliels Covid-19 testu skaits, reģistrēti 638 jauni saslimšanas gadījumi un saņemta informācija par 11 ar Covid-19 sasirgušu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Diennakts laikā veikti 17 483 Covid-19 testi, kas līdz šim ir lielākais Latvijā vienā diennaktī testēto cilvēku skaits. Par iepriekšējo rekordu - 16 705 testiem - tika ziņots 10.martā, vēsta LETA.

Starp 11 aizvadītajā diennaktī mirušajiem ir pieci cilvēki vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Trešdien Latvijā pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 3,6%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 92 274, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits - 1737 jeb 1,88% no visiem, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 420,2, liecina SPKC dati.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā saslimšana ar Covid-19 Latvijā apstiprināta 8016 personām.