Pētījums: Sabiedrības uzticēšanās rudenī kritusies visiem informācijas avotiem, izņemot radus un draugus

Sabiedrības uzticēšanās rudenī, salīdzinot ar aprīli, kritusies visiem informācijas avotiem, izņemot radiniekus, draugus un kolēģus, prezentējot pētījumu "Dzīve bez Covid-19", atzina Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Eiropas studiju fakultātes pētniece un projekta koordinatore Vineta Kleinberga.

Aptaujas dati liecina, ka lielāko sabiedrības uzticēšanos pavasarī baudījuši mediķi, un viņiem uzticējās 93% aptaujāto. Rudenī šādi bijuši 85% respondentu.

Augsts uzticības rādītājs pavasarī bijis arī televīzijai un starptautiskajām organizācijām, tostarp Pasaules Veselības organizācijai, sasniedzot 79%. Bet septembrī šis atbalsts krities līdz 49% un 69% attiecīgi, vēsta LETA.

Politiķiem, partiju vadītājiem, Saeimas deputātiem kā informācijas avotiem pavasarī uzticējušies 42%, bet rudenī vairs tikai 24% respondentu. Lielu uzticības zaudējumu piedzīvojuši arī interneta ziņu portāli - no 67% līdz 38%. Savukārt valdības iestādēm pavasarī uzticējušies 71%, bet rudenī vairs tikai 51% aptaujāto.

Laikrakstiem kritums ir no 66% līdz 44%, sociālajiem medijiem no 47% līdz 26%, slavenībām un influenceriem - no 15% līdz 8%.

Savukārt uzticēšanās draugiem un radiniekiem kā informācijas avotiem ir pat kāpusi no 45% pavasarī līdz 47% rudenī. Līdzīgi rezultāti ir arī saistībā ar uzticēšanos kolēģiem, un tā augusi no 40% līdz 42%.

Vairāk par vidējo visiem informācijas avotiem, izņemot radiniekus, draugus un kolēģus, neuzticas tās sauktie "nesatrauktie", kuri uzskata, ka risks saslimt ar Covid-19 ir zems un nereāls. Turklāt šādu "nesatraukto" respondentu skaits kopš pavasara ir audzis no 9% līdz 14%. Savukārt "vidēji satraukto" skaits samazinājies no 38% līdz 22%, kas nozīmē ka ir mazinājusies saslimšanas draudu uztvere.

Jau ziņots, ka valsts pētījumu programmas projektu "Dzīve ar Covid-19" īsteno zinātniskais konsorcijs, ko Rīgas Stradiņa universitātes vadībā veido Latvijas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Vidzemes Augstskola un Elektronikas datorzinātņu institūts.