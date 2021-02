Perevoščikovs bažīgs par iedzīvotāju ignoranci Covid-19 ierobežojumu ievērošanā

Saeimas deputātiem demonstrējot pašuzņemtas fotogrāfijas, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs parlamentāriešiem pauda bažas par Covid-19 ierobežojumu ievērošanu.

Perevoščikovs Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā skaidroja, ka ierobežojošie pasākumi darbojas, taču tie būtu daudz efektīvāki, ja cilvēki rūpīgāk ievērotu valdības noteiktās prasības, vēsta LETA.

Epidemiologs demonstrēja fotogrāfijas no sabiedriskā transporta, kur redzams, ka pasažieri drūzmējas, sēž viens otram blakus vai nelieto maskas. "Ja sabiedriskā vietā šādi izturas, tad droši vien arī darbavietās neievēro prasības," uzsvēra Perevoščikovs.

Tāpat viņš demonstrēja deputātiem paša uzņemtas fotogrāfijas pie kāda veikala, kamēr uz ielas gaidījis dzīvesbiedri ar iepirkumiem. Caur logu uzņemtajās fotogrāfijās, piemēram, redzama sirmgalve un jauna sieviete bez maskām. Tāpat redzama drūzmēšanās pie preču saņemšanas. "Kamēr gaidīju es saskaitīju apmēram desmit pārkāpumus," ar saviem novērojumiem dalījās epidemiologs.

Tāpat, aptuveni stundu pastaigājoties savas dzīvesvietas rajonā, epidemiologs novērojis citus ierobežojumu pārkāpumus. Piemēram, citā Perevoščikova uzņemtajā foto redzams, ka pie kādas konditorejas Kurzemes rajonā stāv vairāki cilvēki bez maskām, savā starpā komunicē un bauda ēdienu.

Tāpat Perevoščikova uzņemtajās fotogrāfijās redzami cilvēki nodarbojamies ar aktivitātēm Dzegužkalnā. Viņš novērojis, ka šajā vietā satikušies cilvēki no dažādām mājsaimniecībām, savstarpēji komunicējuši un nav ievērojuši distanci, turklāt bijuši bez maskām.

Ņemot vērā minēto, Perevoščikovs atzina, ka inficēšanās riski pastāvēs, kamēr cilvēki neievēros drošības prasības un valsts neveiks atbilstošu kontroli.

Perevoščikovs jau vakar žurnālistiem paziņoja, ka dati par pēdējām septiņām dienām liecina, ka saslimstība ar Covid-19 atkal pieaug.

"Situācija joprojām ir saspringta un epidemioloģiski bīstama," uzsvēra speciālists.

Viņš arī norādīja, ka saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem, janvāra pirmspēdējā nedēļā - no 18.janvāra līdz 24.janvārim - pēc saslimstības Latvija bija septītajā augstākajā vietā Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vidū.

Kā vēstīts, aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāts 1231 jauns saslimšanas ar Covid-19 gadījums un saņemta informācija par 31 ar koronavīrusu sasirguša cilvēka nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.