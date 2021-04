Pēdējās nedēļās visvairāk Covid-19 gadījumu Latvijā ievests no Vācijas, Zviedrijas, Ukrainas un Ēģiptes

Pēdējo trīs nedēļu laikā visvairāk Covid-19 gadījumu Latvijā ievests no Vācijas, Zviedrijas un Ukrainas, šodien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija sēdē sacīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologs Jurijs Perevoščikovs.

Šo valstu "topā" iekļuvusi arī Ēģipte, uz kuru pēdējā laikā atsākas tūrisma braucieni, vēsta LETA.

"Cilvēku skaits, kuri inficējušies ar Covid-19 ārzemēs, saglabājas relatīvi zems, tomēr jau trešo nedēļu šī tendence pasliktinās," uzsvēra epidemiologs.

Kopumā trīs nedēļu laikā ir konstatēti 75 ievesti Covid-19 gadījumi, no tiem 12 cilvēki ieradās no Vācijas, 11 - no Zviedrijas, bet 10 inficētie atgriezušies no Ukrainas.

Epidemiologs uzsvēra, ka nav brīnums šādam pieaugumam, jo šajās valstīs pieaug saslimšanas rādītāji.

Deviņos gadījumos inficēšanās ar Covid-19 notika Igaunijā, astoņos - Lietuvā, bet septiņas personas saslimušas Ēģiptē.