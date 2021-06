Pēcpusdienā dažviet gaidāmas lietusgāzes, iespējams pērkona negaiss

Sestdien, augot gubu mākoņiem, atsevišķās vietās - galvenokārt pēcpusdienā Vidzemē un Zemgales austrumu daļā - gaidāmas lietusgāzes, iespējams pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.

Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļu puses, lietus mākoņi lokāli izraisīs vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē, vēsta LETA.

Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +16..+21 grāda piekrastē līdz +25 grādiem valsts austrumos.

Rīgā pastiprināsies ziemeļu, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra svārstīsies ap +20 grādiem. Pārsvarā gaidāms sauss un saulains laiks, austrumos no galvaspilsētas veidosies lietus mākoņi.

Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1020-1023 hektopaskāli jūras līmenī.