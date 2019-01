Pēc ilgām debatēm Saeima atbalsta priekšlikumu ļaut no 16 gadu vecuma medīt ar šaujamieroci

Saeima šodien pēc ilgām un pretrunīgiem viedokļiem piepildītām debatēm atbalstīja priekšlikumu nepilngadīgajiem no 16 gadu vecuma atļaut medībās izmantot šaujamieroci.

Šo priekšlikumu atbalstīja 51 deputāts, pret balsoja 37 un atturējās četri.

Tas paredz, ka fiziskajai personai, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, ar vecāku vai likumisko pārstāvju atļauju ieroča īpašnieka vadībā, būs tiesības medībās izmantot tām paredzētu šaujamieroci. Par drošības prasību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu būs atbildīgs ieroča īpašnieks.

Nedaudz vēlāk, izskatot vēl citus priekšlikumus grozījumiem Ieroču aprites likumā, Saeima lēma otrajā lasījumā atbalstīt visu grozījumu paketi. Likumprojekts nepieciešams arī tādēļ, lai pārņemtu Eiropas Savienības (ES) direktīvas, kas nav saistītas ar minētajām izmaiņām attiecībā uz vecumu. Lai arī likumprojekta ieviešana nesokas raiti, Latvijai no ES sankcijas patlaban netikšot piemērotas.

Ieroču aprites likumprojektā atbalstīta arī norma, kas paredz, ka Valsts policija izsniedz medībām paredzēta ieroča nēsāšanas atļaujas uz nenoteiktu laiku, nodrošinot, ka atļaujas pārskata ne retāk kā reizi piecos gados.

Kā vēstīts, sākotnēji tika rosināts tiesības medībās izmantot šaujamieroci noteikt no 14 gadu vecuma, tomēr atbildīgā Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija vēlāk vienojās noteikt 16 gadu vecuma robežu.

Šodien debatēs Saeimā daudzi deputāti izmantoja iespēju paust savu viedokli gan par, gan pret rosinātajām izmaiņām. Kopumā debatēs piedalījās 31 deputāts, "Saskaņas" politiķim Ivaram Zariņam debatējot divreiz.