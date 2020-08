Pēc 1597 testu veikšanas Covid-19 konstatēts vēl diviem cilvēkiem, no kuriem viens ir Murjāņu Sporta skolas audzēknis

Aizvadītajā diennaktī, veicot 1597 Covid-19 testus, saslimšana konstatēta diviem cilvēkiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka viens no saslimušajiem ir atgriezies no Lielbritānijas, bet otrs gadījums saistīts ar uzliesmojumu Murjāņu Sporta ģimnāzijā. SPKC pārstāve Ilze Arāja aģentūrai LETA atklāja, ka saslimušais ir sporta skolas audzēknis. Līdz ar to kopumā izglītības iestādē inficējušies 12 audzēkņi un treneris.

No aizvadītajā diennaktī konstatētajiem inficēšanās gadījumiem viens atklāts Mārupes novadā, savukārt otrs - Siguldas novadā. Abos novados inficēšanās skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu.

Patlaban saslimšana ar Covid-19 reģistrēta 34 pašvaldībās.

Latvijā līdz šim veikti 213 534 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas 1290 personas un 1070 izveseļojušās, bet 32 mirušas.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19. Stacionāros patlaban ārstējas septiņi ar jauno koronavīrusu sasirgušie, un visiem slimības gaita ir vidēji smaga. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 193 Covid-19 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.

Jau ziņots, ka šonedēļ inficēšanās ar Covid-19 apstiprināta vairāk nekā desmit Murjāņu Sporta ģimnāzijas audzēkņiem un viņu trenerim.