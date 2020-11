Paziņojumi par kontaktu ar Covid-19 slimnieku lietotnē "Apturi Covid" var ievērojami kavēties

Dažādu iemeslu dēļ paziņojumi par kontaktu ar Covid-19 slimnieku mobilajā lietotnē "Apturi Covid" var kavēties pat vairākas dienas, tomēr, neraugoties uz to, speciālisti aizvien uzsver, ka šis rīks ir efektīvs un sniedz ievērojamu ieguldījumu kontaktpersonu apziņošanā, īpaši patlaban, kad aptuveni pusei saslimušo inficēšanās avotu vairs nav iespējams noteikt, vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "De facto".

Raidījumā tika apskatīts konkrēts piemērs, kad personai bijis kontakts ar inficētu personu, taču par to šai personai vispirms pateicis pats saslimušais, līdz ko saņēmis pozitīva testa rezultātus 24.oktobrī. Divas dienas vēlāk personai par kontaktpersonas statusu jau oficiāli paziņojis ģimenes ārsts, vēl pēc dienas - arī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC). Tajā pašā dienā, 27.oktobrī, atnācis paziņojums arī lietotnē "Apturi Covid". Izrādījies, ka tas ir dienu pēc tam, kad saslimušais ievadījis savā telefonā no SPKC saņemto kodu.

Ar līdzīgu pieredzi dalījušies arī cilvēki sociālajos tīklos. Piemēram, ziņots, ka, ievadot kodu, dažas kontaktpersonas paziņojumu saņēmušas pēc sešām stundām, citas - vien nākamajā dienā.

Lietotnes izstrādātāji skaidro, ka pārbaudes par saskari netiek veiktas, piemēram, katru minūti vai stundu, jo tad būtu nesamērīgs iekārtas resursu patēriņš, tostarp - enerģijas.

"Bija jāmeklē tas balanss, tā sinerģija, lai būtu pietiekoši operatīvi, bet, lai nebūtu arī pārāk bieži, jo tad mēs saskartos ar pretēju efektu - cilvēki teiktu, ka šī lietotne noslogo telefonu tā, ka viņš izlādējas pēc trīs stundām un mēs panākam pilnīgi pretēju efektu, ka cilvēki viņu neinstalē," skaidroja viens no lietotnes izstrādātājiem, SIA "MAK IT" valdes priekšsēdētājs Arvis Zeile.

Kopā ar SPKC atrasts kompromiss - pārbaudes par saskari tiek veiktas pāris reizes diennaktī, un ar to esot pilnīgi pietiekami. Tas arī izskaidrojot laika nobīdes. Lietotne parāda, kad bijusi pārbaude par iespējamo saskari, cik saslimušo ievadīto kodu pārbaudīts un cik bijis atbilstību. Tikai tad, ja kontakts bijis ilgāks par 15 minūtēm un tuvāks par diviem metriem, atnāks paziņojums, ka bijusi saskare ar Covid-19 saslimušo.

Lietotnes veidotāji uzsver - "Apturi Covid" ir viena no nekaitīgākajām un drošākajām lietotnēm un, to izstrādājot, darīts viss, lai neradītu cilvēkos arī nevajadzīgu trauksmi un lai nebūtu lieki paziņojumi, kas provocētu zvanīt uz jau tā noslogoto SPKC. Par kontaktu gan mirkļa paziņojumam telefonā būtu jāatnāk.

"Tās pieredzes ir dažādas. Jā, tur var palaist garām, jo ir tehniski ierobežojumi. Mēs nevaram gluži, piemēram, tai brīdī pārņemt pilnībā telefonu un tik skaļi ziņot, ka cilvēkam nav iespēju to palaist garām. Līdz ar to es ieteiktu laikam šajā gadījumā arī ar kaut kādu regularitāti atvērt lietotni - kaut vai lai paskatītos statistiku, un tajā gadījumā to noteikti nepalaidīs garām, ja paziņojums būtu bijis," norādīja Zeile.

Esot gan gadījušās arī situācijas, kad paziņojumu saņem cilvēki, kuri it kā atradušies tuvu, lai gan viņus šķīrusi kārtīga starpsiena. Citkārt paziņojumus nav saņēmuši vienā mājoklī mītošie, jo, atnākot mājās, telefoni atstāti pārāk tālu viens no otra.

"Mums ir jāatceras, ka šī lietotne ir vēl viens papildu instruments, lai palīdzētu un lai meklētu. Tam, protams, ka ir kļūdas, bet šīs kļūdas, mūsuprāt, tomēr ir tā vērtas, lai mēģinātu. Jo tā lielā problēma, par ko arī tagad SPKC ziņo, ir, ka puse no situācijām ir tāda, ka nav iespējams izsekot kontaktu. Tā problēma ir īsta un liela. Un, lai mēs to samazinātu pēc iespējas lielākam skaitam cilvēku, šī lietotne ir jāizmanto," raidījumam sacīja SIA "Latvijas mobilais telefons" viceprezidents Ingmārs Pūķis.

Savukārt, ja SPKC saslimušajam kodu nemaz neiedod, tā bijusi darbinieka kļūda, jo jautājums par "Apturi Covid" lietošanu ir standarta jautājumu klāstā, kas jāuzdod katram. Ja tā ir gadījies, saslimušais par to varot atgādināt arī pats.

SPKC arī norāda uz to, ka laika nobīdi veido lielais saslimušo skaits, ar kuriem jāstrādā, un kodu ģenerēšanu neveic visi darbinieki. Ja inficētajam nav saslimšanas simptomu, lietotne meklēs kontaktus, sākot ar divām dienām pirms testa, bet ja ir simptomi, tad kontakti tiek meklēti par divām dienām pirms simptomu parādīšanās.

Speciālisti aizvien uzsver - lietotnei ir jēga, pat ja kontaktpersona paziņojumu saņem vairākas dienas pēc tam, kad inficētais uzzinājis par pozitīvu testu, it īpaši patlaban, kad aptuveni pusei saslimušo inficēšanās avotu vairs nespēj noteikt. Tad pat novēlots paziņojums lietotnē var likt tomēr uztaisīt testu vai ievērot piesardzības pasākumus.

Jau veidojot lietotni, SPKC atteicies no idejas, ka saslimušais kodu varētu saņemt, piemēram, reizē ar pozitīva testa rezultātu no laboratorijas.

"Tad, kad mēs veidojām šo lietotni, mēs ļoti daudz diskutējām un domājām, ka varētu, ja tā būtu viena laboratorija, bet, ja tā vēl būtu kaut kāda atsevišķa sistēma, kas būtu jāveido, lai šie signāli pa tiešo no laboratorijas nonāktu kādā sistēmā. Bet šobrīd ir tā, ka arī "Apple" un "Google", kas ir daļēji atbildīgi par šo visu lietotnes darbības principu, tomēr grib un vēlas, lai to apstiprinājumu par diagnozi veiktu kompetenta iestāde," raidījumam skaidroja SPKC Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja Elīna Dimiņa.

Kopš lietotnes palaišanas SPKC ģenerējis vairāk nekā 720 kodu, ar to palīdzību atrastas vismaz 1300 kontaktpersonas, kuras lietotnē ievadījušas savu tālruņa numuru. No zināmajām kontaktpersonām vismaz puse gan tiktu atrasta arī parastajā kārtībā. Lai ātrāk uzrunātu kontaktpersonas, informāciju par tām caur e-veselību SPKC nodod ģimenes ārstiem.

Kā ziņots, Latvijā izstrādātā brīvprātīgā kontaktu fiksēšanas lietotne "Apturi Covid" ir pieejama kopš 29.maija. Līdz šim tā lejuplādēta gandrīz 250 000 reižu.

Mobilo lietotni "Apturi Covid" brīvprātīgi un bez maksas radījuši pašmāju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares un zinātnes pārstāvji, lai ierobežotu Covid-19 izplatību Latvijā, vienlaikus palīdzot valsts tautsaimniecībai un iedzīvotājiem atgriezties ierastajā darba ritmā.

Lietotne "Apturi Covid" neievāc GPS datus un neizseko lietotājus. Viedtālruņi, kuros tā būs uzstādīta, ar "Bluetooth" palīdzību apmainās ar signāliem jeb digitāliem "rokasspiedieniem", ko uzglabā lietotāja tālrunī šifrētā veidā. Ja viena tālruņa lietotājs saslims, otrs tiek brīdināts, ka kādā brīdī savās ikdienas gaitās ir saskāries ar Covid-19 inficētu cilvēku. Inficētā persona un vieta, kur noticis kontakts, lietotājam paliek anonīma.