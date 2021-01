Pavļuts: Lielas vakcīnu piegādes plānots saņemt ātrākais aprīlī

Pirmais mēnesis, kad Latviju varētu sasniegt "bagātīgs" vakcīnu daudzums, ir aprīlis, medijiem pavēstīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

"Pirmajā ceturksnī mēs noteikti nesaņemsim to "AstraZeneca" daudzumu, uz ko bija liktas cerības," paziņoja ministrs.

Arī šodien valdības atbalstu guvušajā vakcinācijas plānā norādīts ievērojami zemāks ražotāja "AstraZeneca" piegāžu apjoms pirmajā ceturksnī, nekā iepriekš plānots. Proti, ja iepriekš bija paredzēts, ka pirmajā ceturksnī Latvija saņemtu 423 957 "AstraZeneca" vakcīnu devas, tad šajā plānā šī ražotāja vakcīnu devu apjoms ir 108 791 deva.

Līdz ar to, pēc ministra sacītā, lielas vakcīnu piegādes Latviju varētu sasniegt vien aprīlī. Tad tikšot saņemts ievērojams apjoms "Pfizer" un "BioNTech" vakcīnu devu, kā arī papildu "AstraZeneca" un "Moderna" vakcīnu kravas.

Saskaņā vakcinācijas plānu, otrajā ceturksnī Latvija saņems kopumā 1 757 831 vakcīnu. Kopumā 751 122 vakcīnu devas paredzēts saņemt no "AstraZeneca", 344 410 - "Pfizer" un "BioNTech", 199 783 - "Moderna", 231 200 - "Janssen Pharmaceutica NV" un 231 316 - "CureVac".

Jau ziņots, ka patlaban tiek prognozēts, ka optimistiskākajā scenārijā vakcīnu pret Covid-19 apjoms, kas pietiktu visu Latvijas pieaugušo iedzīvotāju vakcinācijas pabeigšanai, varētu tikt saņemts šā gada trešā ceturkšņa beigās, norādīts Veselības ministrijas (VM) izstrādātajā Covid-19 vakcinācijas plānā, ko ceturtdien atbalstīja valdība.

Plānā skaidrots, ka pašreizējais mērķis ir pēc iespējas ātrāk vakcinēt vismaz 70% visu Latvijas pieaugušo iedzīvotāju, tādējādi padarot iespējamu kolektīvo imunitāti pret Covid-19. Saņemot pietiekamu vakcīnu daudzumu, kopā ar citām Eiropas valstīm plānots šo mērķi sasniegt līdz šī gada vasaras beigām.

Lai to izdarītu, būtu nepieciešams izveidot vakcinācijas sistēmu ar kapacitāti 100 000 vakcinācijas epizodes nedēļā, kas atbilst prognozētajam vakcīnu piegāžu ātrumam un ļauj ātri izvakcinēt visu piegādāto apjomu, skaidro VM.

Vadoties pēc pašreizējām prognozēm par vakcīnu piegādēm, Latvija laika periodā no šī gada līdz nākamā gada pirmajam ceturksnim varētu saņemt kopumā 5 297 432 vakcīnu devas.