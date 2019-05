Autovadītāji aicināti rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem visos Latvijas reģionos, kas ieviesti ceļu remontdarbu dēļ, aģentūru LETA informēja VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Lielākie būvdarbi notiek uz Vidzemes šosejas, posmā no Garkalnes līdz Sēnītei satiksme abos virzienos ir organizēta pa vienu brauktuvi. Uz autoceļa Ventspils-Grobiņa, Pāvilostas apkārtnē, ir seši luksoforu posmi un, lai izbrauktu posmu, ir nepieciešama vairāk nekā stunda. Ievērojami satiksmes ierobežojumi ir arī uz Daugavpils apvedceļa un pie Jaunjelgavas, vēsta LETA.

Pierīgā, uz Vidzemes šosejas (A2), posmā no Garkalnes līdz Sēnītei, noteikts ātruma ierobežojums 70 kilometri stundā (km/h) un satiksme notiek pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Ir slēgta nobrauktuve no Vidzemes šosejas Valmieras virzienā, un satiksme ir novirzīta uz rotācijas apli. Augstuma gabarīta ierobežojums rotācijas aplī zem pārvadiem ir 4,5 metri. Savukārt uz autoceļa Rīga-Carnikava-Ādaži (P1), posmā no Carnikavas līdz Ādažiem, satiksmi vienā posmā organizē regulētāji, ieviests ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Posmā no pievedceļa Gaujas tiltam (V45) līdz Tallinas šosejai (A1) satiksme ir slēgta Rīgas virzienā. Apbraukšana notiek pa ceļiem V45 un A1.

Vidzemē, Ķegumā, notiek HES tilta atjaunošanas būvdarbi uz autoceļa Inciems-Sigulda-Ķegums (P8). Satiksme tiek organizēta ar trim luksoforu posmiem, ieviests platuma ierobežojums 2,75 metri, kā arī masas ierobežojums 15 tonnas. Uz autoceļa Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža (Vientuļi) (P35), posmā no Gulbenes līdz Kazupei, satiksme četros posmos tiek regulēta ar luksoforiem un to izbraukšana prasa vairāk nekā pusstundu. Pagaidu tilta brauktuves platums ir 4 metri un nestspēja - 52 tonnas.

Latgalē, uz Daugavpils apvedceļa A14 (Kalkūni-Tilti), posmā no Kalkūniem līdz Sventei, notiek segas pārbūves darbi. Būvdarbu zonā ir četri luksoforu posmi, un šīs zonas šķērsošana prasa pusstundu. Tāpat uz Daugavpils apvedceļa tiek atjaunots arī tilts pār Daugavu. Satiksme ir novirzīta pa dzelzceļa tiltu un tiek regulēta ar luksoforu, ieviests ātruma ierobežojums līdz 30 km/h. Uz autoceļa Daugavpils-Rēzekne (A13) tiek pārbūvēts tilts pār Rušenīcu pie Rušona ezera, un satiksme ir novirzīta pa apbraucamo ceļu. Savukārt uz autoceļa Rēzekne-Gulbene (P36) atsākti pārbūves darbi, posmā no Audriņiem līdz Dricāniem ir divi luksoforu posmi, kuru izbraukšanai nepieciešama pusstunda.

Zemgalē, uz autoceļa Bauska-Aizkraukle (P87), pie Jaunjelgavas, sākta ceļa pārbūve, ir viens luksoforu posms un satiksme novirzīta pa apbraucamo ceļu. Tāpat sākti pārbūves darbi autoceļa Tukums-Auce (P104) posmā no Lielauces līdz Aucei, kur ieviesti divi luksoforu posmi.

Kurzemē, autoceļa Kandava-Saldus (P109) posmā no Remtes līdz Brocēniem ir viens luksoforu posms, kas prasa aptuveni 20 minūtes. Uz autoceļa Ventspils (Leči)-Grobiņa (P111), posmā no Labraga līdz Mežainei, ieviesti seši luksoforu posmi, un ir nepieciešamas 75 minūtes, lai posmu izbrauktu. Autoceļa Kuldīga-Alsunga-Jūrkalne (P119) posmā no Ēdoles līdz Jūrkalnei divos posmos satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Lai izbrauktu remontposmu, nepieciešama vismaz pusstunda. Savukārt uz autoceļa Annenieki-Jaunpils (V1457) ir trīs ar luksoforiem regulēti posmi, kur ātruma ierobežojums noteikts 70 un 50 km/h. Šī remontposma izbraukšana prasa 20 minūtes.