novads

vai no šiem pašvaldību vadītājiem kāds ir spējīgs domāt par to lai radītu iespējas attīstīt biznesu, lai jaunie cilvēkiem nevajadzētu braukt darbā uz Liepāju vai ārzemēm. Sakopt pagasta centru un pasvinēt svētkus no izlīdzināšanas fonda dotāciju naudām to gan var.

pirms 6 minutēm, 2019.11.25 09:43