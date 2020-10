Par Rīgas mēru ievēlē Mārtiņu Staķi

Piektdien Rīgas domes jaunā sasaukuma pirmajā sēdē par galvaspilsētas domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Mārtiņš Staķis (APP).

Par Staķi Rīgas mēra amatā nobalsoja 46 deputāti, pret bija 11, bet neviens atturējās, vēsta LETA.

Staķa ievēlēšanu šajā amatā atbalstīja arī daļa opozīcijas, nevis tikai koalīcijas partneri.

Staķis būs 11.galvaspilsētas mērs kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas 1990.gadā.

Jaunajā koalīcijā darbosies "Attīstībai/Par"/"Progresīvie" (APP), "Jaunā vienotība" (JV), Nacionālā apvienība/Latvijas Reģionu apvienība (NA/LRA) un Jaunā konservatīvā partija (JKP) jeb kopumā septiņas dažādas partijas no četriem vēlēšanu sarakstiem.

Jaunās koalīcijas partneri vienojušies, ka Rīgas domes priekšsēdētājam būs trīs vietnieki, kas pārstāvēs pārējos koalīcijas sadarbības partnerus.

APP vadīs Finanšu un administrācijas lietu komiteju, Izglītības, kultūras un sporta komiteju, Vides un mājokļu komiteju un Sociālo jautājumu komiteju. JV vadīs Pilsētas attīstības komiteju un Satiksmes un transporta lietu komiteju.

NA/LRA pārstāvis vadīs Pilsētas īpašuma komiteju, bet JKP - Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteju.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas datiem, Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās no APP ievēlēti 18 deputāti, no "Saskaņas" - 12, no JV - desmit, no NA/LRA - septiņi, no "Gods kalpot Rīgai" - pieci, bet no Latvijas krievu savienības un JKP - pa četriem deputātiem.