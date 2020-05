Palielina sodus par smēķēšanas un tabakas izplatīšanas ierobežojumu pārkāpumiem

Saeima ceturtdien galīgajā lasījumā akceptēja Veselības ministrijas (VM) ieceri palielināt sodus par dažādiem smēķēšanas un tabakas izplatīšanas ierobežojumu pārkāpumiem.

VM sagatavotie un Saeimas pieņemtie grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā veikti saistībā ar Administratīvās atbildības likumu, kas no 2020.gada 1.jūlija aizstās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Līdz ar to paredzēts, ka šodien pieņemtās izmaiņas stāsies spēkā no 1.jūlija, vēsta LETA.

Grozījumi nosaka, ka par tabakas izstrādājumu tirdzniecību, uz kuriem nav izvietoti unikālie identifikatori vai drošības elementi, kā arī par normatīvo aktu neievērošanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas darbību, juridiskajām personām piemēros brīdinājumu vai naudas sodu līdz 3550 eiro.

Tikmēr par likuma prasībām neatbilstošu telpu ierādīšanu smēķēšanai juridiskajām personām sods palielināts no 1000 līdz 2500 eiro līdzšinējo 210 līdz 350 eiro vietā.

Par jaunu tabakas izstrādājumu laišanu tirgū bez informācijas sniegšanas kompetentajai institūcijai, par tabakas produktu tirdzniecību, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, par tādu cigarešu realizāciju, kuru daudzums uz iepakojuma atšķiras no daudzuma, kāds norādīts uz akcīzes nodokļa markas un par tabakas produktu iegādāšanos ar distances līguma palīdzību līdz šim tika piemērota preces konfiskācija, bet, tā kā Administratīvās atbildības likums vairs neparedz šāda soda veidu, turpmāk tiks piemērots tikai naudas sods.

Kā skaidroja VM, soda mēru paaugstināšana nepieciešama, jo esošie sodi par pārkāpumiem nav pietiekoši efektīvi, un par to liecinot Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegtā statistika par piemēroto administratīvo sodu skaitu par atsevišķu normu pārkāpumiem.