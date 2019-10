Pagarināta pieteikšanās "Maxima" 14. ķirbju čempionātam

Lielās dalībnieku intereses rezultātā ķirbju pieteikšana “Latvijas lielākā ķirbja čempionātam” pagarināta līdz 18. oktobrim. “Maxima Latvija” ikgadējais ķirbju čempionāts šogad notiks jau 14. reizi un tajā dalību var pieteikt ikviens ķirbju audzētājs, informē SIA "Maxima Latvija" komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.

Ķirbjus konkursam var pieteikt, izmērot ķirbju apkārtmēru gan horizontāli, gan vertikāli, un līdz 18. oktobrim nosūtot šos datus kopā ar ķirbja atrašanās vietu un savu kontaktinformāciju. Konkursam var pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi info@maxima.lv ar norādi „Pieteikums konkursam „Latvijas lielākā ķirbja čempionāts”” vai zvanot pa bezmaksas tālruni 80002020 (katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 22.00). Par iekļūšanu finālā visus pretendentus organizatori informēs personīgi.

Lai noskaidrotu uzvarētājus, 25. oktobrī desmit lielākos pieteiktos ķirbjus mērīs un svērs Rīgas Zooloģiskajā dārzā.

Pērn čempionātam tika pieteikti 30 ķirbji no deviņiem Latvijas novadiem – Salaspils, Ādažiem, Garkalnes Kuldīgas, Skrundas, Nīcas, Talsu, Jelgavas un Rēzeknes novadiem Rekordista titulu ieguva 574 kg smags ķirbis no Kuldīgas novada. Godinot Latvijas vietējos dārzeņu audzētājus un novērtējot, ka Latvijā ir iespējams izaudzēt tādas dižogas, kas neietilptu nevienos iepirkuma ratos, ar šiem lielajiem dižķirbjiem iepriecināsim zooloģiskā dārza iemītniekus. Savukārt uzvarētāji saņems vērtīgas balvas no “Maxima Latvija”.