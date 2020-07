Pagājušajā diennaktī nav reģistrēti jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi

Kopumā veicot 801 Covid-19 testu, pagājušajā diennaktī nav reģistrēti jauni saslimšanas gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Līdz šim Latvijā veikts 191 871 Covid-19 izmeklējums, no kuriem 1219 jeb 0,63% bijuši pozitīvi. Vadoties pēc 21.jūlija datiem, no Covid-19 līdz šim izveseļojušās 1045 personas, kamēr 31 mirusi, kas ir 2,54% no reģistrētajiem inficētajiem, vēsta LETA.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta dati, pēdējās diennakts laikā jauni pacienti ar Covid-19 slimnīcās nav ievietoti. Patlaban stacionāros ārstējas divi Covid-19 pacienti. Abi pacienti ir ar vidēji smagu slimības gaitu.

Līdz šim no stacionāra izrakstīti 190 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.

Pēc Covid-19 uzliesmojuma, kas bija reģistrēts pirms divām nedēļām, pagājušajā nedēļā Latvijā bija vērojama mazāka slimības izplatība.

Pēdējos mēnešos Latvija atvieglojusi Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus, taču slimības uzliesmojumu dēļ valdība pirmo reizi bija lēmusi par nelielu ierobežojumu atjaunošanu sabiedriskajā ēdināšanā jeb "skrūvju maigu pievilkšanu"