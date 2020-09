Pagājušajā diennaktī konstatētie Covid-19 gadījumi reģistrēti Rīgā un Jelgavā, kā arī Olaines un Ādažu novados

Pagājušajā diennaktī atklātie astoņi Covid-19 gadījumi reģistrēti Rīgā un Jelgavā, kā arī Olaines un Ādažu novados, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Visvairāk jeb trīs sasirgušie reģistrēti Olaines novadā, kamēr vēl divi inficētie ir reģistrēti Rīgā, bet viens - Jelgavā. Inficētie reģistrēti arī Ādažu novadā, kā arī kādā pašvaldībā, kur vēsturiski nav bijuši vairāk par pieciem inficēšanās gadījumiem, vēsta LETA.

Līdz ar to Rīgā ar Covid-19 saslimušo skaits ir palielinājies līdz 65, bet Olaines novadā - līdz sešiem. Pārējās pašvaldībās, kur reģistrēti jaunie saslimšanas gadījumi, to skaits joprojām nepārsniedz piecu gadījumu robežu.

Trīs no inficētajiem ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet pa vienam vecumā no 20 līdz 29 gadiem, no 30 līdz 39 gadiem un no 40 līdz 49 gadiem.

Savukārt no pēdējās dienās reģistrētajiem izveseļošanās gadījumiem no Covid-19 lielākā daļa - septiņi - reģistrēti Gulbenes novadā un līdz ar šajā pašvaldībā vairs nav reģistrēts neviens ar Covid-19 slims iedzīvotājs.

Pa vienam atveseļošanās gadījumam reģistrēts arī Ventspilī, Jaunpils un Apes novados. Līdz ar to arī šajās pašvaldībās vairs nav inficēto.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī, veicot 2101 Covid-19 testu, reģistrēti astoņi jauni saslimšanas gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka četri saslimušie ir atgriezušies no ārvalstīm - Krievijas, Grieķijas, Ukrainas un Baltkrievijas. Trīs saslimušie ir Covid-19 slimnieku kontaktpersonas, bet ar vienu personu ir sākta saziņa.

Aizvadītajās dienās izveseļojoties vēl desmit Covid-19 pacientiem, atlabušo skaits pieaudzis līdz 1173.

Latvijā līdz šim kopumā veikti 253 818 Covid-19 izmeklējumi un saslimušas 1404 personas. Līdz šim Latvijā mirušas 34 ar Covid-19 inficētas personas.

Pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas pieci Covid-19 pacienti, no kuriem četri ar vidēji smagu, bet viens ar smagu slimības gaitu. No stacionāriem ir izrakstīti kopumā 205 Covid-19 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.