Pagājušajā diennaktī atklāts līdz šim lielākais Covi-19 gadījumu skaits - 284; pieci pacienti miruši

Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 284 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, kas ir līdz šim lielākais vienā diennaktī atklāto gadījumu skaits, tāpat ceturtdien miruši pieci sasirgušie, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Viena no mirušajām personām bijusi vecuma grupā no 40 līdz 45 gadiem, kamēr pārējās četras - no 65 līdz 85 gadiem. Līdz šim mirušas 69 personas, kam bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19, vēsta LETA.

Aizvadītajā diennaktī valstī veikti kopumā 5964 Covid-19 testi, savukārt pozitīvo testu īpatsvars bijis 4,76%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Vadoties pēc centra datiem, līdz šim saslimšana ar Covid-19 atklāta kopumā 5679 gadījumos, savukārt kopskaitā atveseļojušies ir 1406 sasirgušie.