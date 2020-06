Pagājušajā diennaktī atklātie Covid-19 inficēšanās gadījumi reģistrēti Jelgavā, Garkalnē un Rīgā

No kopumā sešiem pagājušajā diennaktī atklātajiem inficēšanās gadījumiem trīs reģistrēti Jelgavā, divi - Garkalnes novadā, savukārt viens - Rīgā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Ar jaunu inficēto parādīšanos Jelgavā atkal reģistrēti aktīvi saslimšanas gadījumi. Tikmēr Garkalnes novadā, kur reģistrēti divi jaunatklātie inficētie, aktīvo inficēto skaits joprojām nepārsniedz piecus gadījumus. Rīgā aktīvo saslimšanas gadījumu skaits pieaudzis līdz 66 inficētajiem, vēsta LETA.

Līdz ar Covid-19 atgriešanos Jelgavā, pašlaik aktīvi saslimšanas gadījumi reģistrēti 43 Latvijas pašvaldībās.

Pēc divu sociālās aprūpes centra "Mārsnēni" klientu nāves Priekuļu novadā aktīvo infekcijas gadījumu skaits sarucis līdz 40, novadam joprojām paliekot kā pašvaldībai ar otro lielāko aktīvo saslimšanas gadījumu skaitu.

Aktīvi saslimšanas gadījumi joprojām reģistrēti Ludzas, Ciblas, Alūksnes, Bauskas, Baldones, Burtnieku, Cēsu, Daugavpils, Garkalnes, Kārsavas, Kocēnu, Kokneses, Krustpils, Kuldīgas, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Līgatnes, Mārupes, Ozolnieku, Pārgaujas, Priekuļu, Riebiņu, Rugāju, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saldus, Sējas, Siguldas, Skrundas, Smiltenes, Stopiņu, Tukuma, Valkas un Vecpiebalgas novados, kā arī Valmierā, Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā, Jēkabpilī un Rīgā.

Raugoties uz pacientu vecuma grupām, pa vienam jaunam inficētajam konstatēts vecumā līdz 9 gadiem, vecuma grupā no 10 līdz 19 gadiem, kā arī vecuma grupās no 30 līdz 39 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem. Divi inficētie reģistrēti vecumā grupā no 40 līdz 49 gadiem.

Jau ziņots, ka pēdējās diennakts laikā, veicot 1810 testus, Covid-19 konstatēts sešiem cilvēkiem, bet divas ar jauno koronavīrusu sasirgušās personas mirušas.

Mirušie Covid-19 pacienti bijuši vecuma grupā no 80 līdz 85 gadiem un ar vairākām hroniskām saslimšanām. Tādējādi kopumā Latvijā miruši 30 Covid-19 pacienti. SPKC pārstāve Ilze Arāja aģentūrai LETA apstiprināja, ka abi mirušie ir saistīti ar iepriekš konstatēto uzliesmojumu sociālās aprūpes centrā "Mārsnēni" - viņi bijuši centra klienti.

Savukārt no visiem pēdējā diennaktī konstatētajiem inficētajiem viens bija ieceļojis no Krievijas, kamēr pārējie pieci gadījumi ir saistīti ar inficēšanos divās ģimenēs.

Līdz šim Latvijā veikti 131 646 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas 1104 personas un, vadoties pēc 16.jūnija datiem, 875 izveseļojušās.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā slimnīcā ievietots viens pacients ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas seši pacienti, no kuriem pieci ir ar vidēji smagu, bet viens ar smagu slimības gaitu. Kopumā no stacionāra izrakstīts 171 pacients, taču šis skaitlis ietver gan atlabušos, gan mirušos.