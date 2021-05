Padomi, kā pareizi uzglabāt produktus ledusskapī un novērst pārtikas zudumus

Daudzas mājsaimniecības uzglabā pārtiku nepareizi, kā rezultātā nākas to izšķērdēt – produkti sabojājas vai tos ir jāizmet, jo derīguma termiņš ir beidzies. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas datiem, katru gadu aptuveni viena trešdaļa jeb 1,3 miljardi tonnu no visā pasaulē saražotās pārtikas aiziet zudumā vai tiek izšķērdēta ražošanas procesā . Samsung veiktā pētījuma dati atklāj, ka pārtikas zudumus veicina galvenokārt nepilnvērtīgās iedzīvotāju zināšanas par pārtikas uzglabāšanas pamatprincipiem. Patērētājiem trūkst izpratnes, vai konkrētais produkts ir piemērots uzglabāšanai ledusskapī, ārpus tā, kā arī informācija par produktu derīguma termiņu.

Katram pārtikas produktam ir sava ieteicamā uzglabāšanas temperatūra. Tāpēc, lai palīdzētu veicināt izpratni un zināšanas par pārtikas uzglabāšanas pamatiem, Samsung eksperti ir sagatavojuši padomus, kas palīdzēs samazināt pārtikas zudumus:

1. Augšējais plaukts. Ledusskapja augšējie plaukti vispiemērotākie būs produktiem, kuriem vienmēr jābūt atdzesētiem, piemēram, piena produktiem. Tāpat šajos plauktos ieteicams uzglabāt gatavās maltītes.

2. Apakšējais plaukts. Visvēsākā temperatūra ir ledusskapja apakšējos plauktos. Tajos jāuzglabā pārtika, kas viegli un ātri bojājas. Ikviens auglis un dārzenis ir atšķirīgs, tāpēc svarīgi pārzināt visbiežāk izmantoto produktu uzglabāšanas pamatprincipus. Piemēram, nenogatavojušies avokado, persiki un melones jāuzglabā istabas temperatūrā. Kad sasniegta vēlamā gatavības pakāpe, tos var ievietot ledusskapja apakšējos plauktos. Tādejādi palielināsies to uzglabāšanas laiks .

3. Apakšējās atvilktnes. Mitruma līmenim ledusskapī ir tikpat liela nozīme kā temperatūrai. Augļi un dārzeņi ātri bojājas un tiem ir specifiskas uzglabāšanas prasības. Tāpēc ieteicams tos uzglabāt ledusskapja atvilktnēs ar regulējamiem mitruma režīmiem, lai nodrošinātu optimālus uzglabāšanas apstākļus. Mitruma zudumus var mazināt atvilktnes ar regulējamu mitruma līmeni. Tajās iespējams palielināt mitruma līmeni līdz pat 80 % , nodrošinot, ka dārzeņi uzglabāsies ilgāk svaigi, nesavītīs un saglabās savu tekstūru. Piemēram, šādi zemenes iespējams uzglabāt līdz 2,3 reizēm ilgāk.

Jēlu gaļu, mājputnu gaļu un zivis vislabāk uzglabāt ledusskapja apakšējās atvilktnēs vai plauktā. Ieteicams pārliecināties, ka produkti ievietoti noslēgtos traukos vai pārtikas uzglabāšanai piemērotos maisiņos, lai novērstu nepatīkamu aromātu izplatīšanos un šķidruma veidošanos, kas veicinātu citu produktu piesārņojumu un bojāšanos.



4. Ledusskapja durvis. Mērces, kečupa, majonēzes uzglabāšanai nav nepieciešama ļoti zema temperatūra. Šos pārtikas produktus var uzglabāt ledusskapja durvīs un tie vienmēr būs pārredzami.

Svarīgi pārzināt ledusskapja iekšējo izkārtojumu, kā arī to pielāgot, balstoties uz iegādāto pārtikas produktu apjomu un dažādību, lai izvairītos no pārtikas zudumiem. Jaunāko paaudžu ledusskapji, pateicoties SpaceMax™ tehnoloģijai, ļauj uzglabāt vairāk pārtiku. Unikālā tehnoloģija izmanto īpašu uretāna izolāciju, ļaujot saglabāt ledusskapja sienas plānas – līdz ar to vairāk vietas būs produktu uzglabāšanai. Inovatīvie ledusskapji palīdzēs ne tikai ilgāk uzglabāt produktus svaigus, bet nodrošinās arī saudzīgu resursu patēriņu, ļaujot ietaupīt elektroenerģiju. Ledusskapis, kuram ir Digital Inverter kompresors, darbosies klusi un būs energoefektīvāks, nekā ledusskapji ar tradicionālajiem kompresoriem. Pateicoties tehnoloģijai, ledusskapis pielāgos jaudu, reaģējot uz dzesēšanas pieprasījumu. Šāda tipa ledusskapis atbilst jaunajiem energoefektivitātes noteikumiem un patērēs par 30 % mazāk enerģijas, ietaupot arī finanšu resursus.