Otrdien pret Covid-19 potēto skaits pirmo reizi pārsniedzis 2100

Otrdien pret Covid-19 vienā diennaktī potēto personu skaits pirmo reizi pārsniedzis 2100, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) šorīt apkopotie dati.

Turpinot pieaugt vakcinācijas tempam, aizvadītajā diennaktī pret koronavīrusu vakcinētas kopumā 2116 personas, vēsta LETA.

Otrdien vakcinēto cilvēku skaits NVD statistikā gan vēl varētu pieaugt, jo ne visi mediķi datus "E-veselības" sistēmā ievada tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts. Piemēram, šodien aktualizētajā statistikā pirmdien vakcinēto personu skaits ir pieaudzis par 127 cilvēkiem - no 1534 kā tika ziņots vakar, līdz 1661.

Kopumā pēdējās septiņās dienās vakcīnas pirmo vai otro devu kopumā saņēma 10 204 personas, kas ir vidēji 1458 cilvēki dienā, kas atbilst veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) iepriekš publiski nospraustajam mērķim, proti, ik dienu vakcinēt vismaz 1000 cilvēku, gan pagaidām nesasniedzot mērķi diennaktī vakcinēt vidēji 2000 cilvēku. Šo mērķi izdevās izpildīt pirmo reizi vien vakar.

Vairums jeb 2085 otrdien vakcinētie saņēmuši vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu. Savukārt 31 cilvēks noslēdzis vakcināciju pret Covid-19, saņemot vakcīnas otro devu.

Starp otrdien poti pret Covid-19 saņēmušajiem bijuši 274 sociālo aprūpes centru (SAC) klienti, 96 cilvēki no citas paaugstināta riska grupas, 1124 personas vecumā virs 60 gadiem, 192 ārstniecības personas, 146 ārstniecības iestāžu darbinieki, 177 SAC darbinieki.

Tāpat vakar vakcīnu saņēma kāds 27 gadu vecs vīrietis, kas NVD datos neatbilst nevienai no prioritārajām grupām un atzīmēts ar kategoriju "cits iedzīvotājs". 15 personas vakcinētas pēc epidemioloģiskās indikācijas - uzliesmojuma vai epidēmijas. Sapotētas arī divas izglītības iestāžu darbinieces, viens cilvēks, kas ir kontaktā ar personām ar hroniskām slimībām, trīs nozaru prioritāro iestāžu darbinieces vecumā no 19 līdz 24 gadiem. Viens 67 gadus vecs vīrietis poti, saskaņā ar NVD datiem, saņēmis "pēc paša vēlēšanās", savukārt vēl viena 77 gadus veca sieviete statistikas datos iekļauta kā persona, kas saņēmusi "plānveida vakcināciju (pēc vakcinācijas kalendāra)".

Otrdien Latvijā 1877 personas saņēmušas "AstraZeneca" vakcīnas devas, 211 cilvēki potēti ar "Moderna" vakcīnu, bet vēl 28 cilvēki potēti ar "Pfizer-BioNTech" vakcīnu "Comirnaty".

Kopumā līdz šim Latvijā pirmo vakcīnas pret Covid-19 devu saņēmuši 32 990 cilvēki, bet abas devas - 16 844 cilvēki, liecina NVD dati. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2021.gada 1.janvārī Latvijā provizoriski bija 1,894 miljoni iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 līdz šim varētu būt saņēmuši 1,74% iedzīvotāju, bet abas - 0,89% iedzīvotāju.

Pagājušās nedēļas beigās centralizētu uzaicinājumu īsziņas un e-pasta veidā saņēma tie pirmie seniori, kas vecāki par 70 gadiem un bija pieteikušies savai vakcīnai vietnē "manavakcina.lv" vai pa tālruni 8989.

Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta birojs norāda, ka tie iedzīvotāji, kas ir vecumā virs 70 gadiem un vēl nav pieteikušies savai vakcīnai, tiek aicināti reģistrēties pie sava ģimenes ārsta, vietnē "www.manavakcina.lv" vai pa tālruni 8989.

LETA jau ziņoja, ka pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas. Savukārt 10.februārī vakcinēt sāka SAC klientus un darbiniekus, bet 11. un 12.februārī pirmās potes pret Covid-19 saņēma valsts augstākās amatpersonas un vairāki eksprezidenti. 17.februārī Vakcinācijas projekta biroja vadītāja paziņoja, ka tiek sākta senioru vecumā virs 70 gadiem vakcinēšana, kas gan pagaidām vēl nav uzņēmusi apgriezienus.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas trīs vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna" un "AstraZeneca", taču visu šo medikamentu piegādes kavējas un ir nelielas, tāpēc kavējas arī masveida vakcinēšanas sākšana.