Otrdien Latvijā reģistrēti 946 Covid-19 gadījumi un 22 sasirgušie miruši

Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 946 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 22 ar jauno koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Starp mirušajiem četri cilvēki ir vecumā no 50 līdz 60 gadiem, trīs - vecumā no 60 līdz 70 gadiem, astoņi - vecumā no 70 līdz 80 gadiem, septiņi - vecumā no 80 līdz 90 gadiem, vēsta LETA.

Pirmdien Latvijā veikti 12 251 Covid-19 tests, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī pieaudzis no 5,5% līdz 7,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 78 643, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits - 1508 jeb 1,92% no reģistrētajiem inficētajiem.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējušās 9985 personas. Pirmo reizi kopš 21.decembra šis rādītājs ir nokrities zem 10 000 cilvēku robežas. 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir 523,4 gadījumi.