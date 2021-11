Otrdien Latvijā reģistrēti 2718 jauni Covid-19 gadījumi un miruši 45 saslimušie

Otrdien Latvijā reģistrēti 2718 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 45 Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Pēc ilgstoša pieauguma, kad 30.oktobrī 14 dienu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 Latvijā sasniedza 1801,2 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, pēdējās dienās šis rādītājs ir nedaudz krities, šobrīd esot zem 1800 gadījumu robežas. Pagājušās diennakts laikā šis saslimstības izplatības rādītājs nav būtiski mainījies - vakar tas bija 1746,9, bet šodien 1753,2 gadījumi, vēsta LETA.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 1821 saslimušais jeb 67% bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 897 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem četri cilvēki bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, desmit - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, septiņi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divdesmit - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un četri - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

No 45 mirušajiem Covid-19 slimniekiem 41 bijis nevakcinēts vai vakcinācijas kursu nepabeidzis, bet četri - vakcinēti. Aizvadītajā diennaktī reģistrētie 45 nāves gadījumi ir līdz šim trešais lielākais reģistrēto mirušo skaits diennaktī.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 27 316 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 10%.

Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sasniedzis 33 192.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 224 513 cilvēkiem, savukārt līdz šim reģistrēti 3354 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.