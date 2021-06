Otrdien Latvijā konstatēti 100 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi; saņemtas ziņas par pieciem mirušajiem

Aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēti 100 inficēšanās gadījumi ar Covid-19, tāpat saņemti ziņojumi par pieciem Covid-19 upuriem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra informācija.

Neskatoties uz salīdzinoši lielo atklāto inficēšanās gadījumu skaitu, Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju noslīdējis no 57,2 līdz 54,2. Pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā konstatēti 1026 inficēšanās gadījumi ar Covid-19, vēsta LETA.

Kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 8694 Covid-19 izmeklējumi. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 1,2%. Pozitīvo testu īpatsvars zem 4% Latvijā ir vērojams aptuveni mēnesi.

No jaunatklātajiem Covid-19 upuriem, viens cilvēks bijis vecumā no 30 līdz 39 gadiem, trīs cilvēki - no 80 līdz 89 gadiem, bet viena persona bija vecuma grupā no 90 līdz 99 gadiem.

Ņemot vērā sasniegtos rādītājus, Latvija varētu pretendēt uz iekļūšanu Eiropas Savienības (ES) "zaļo valstu" sarakstā, kas nozīmētu mazākus pārvietošanās ierobežojumus. Atbilstoši ES izplatītajai informācijai, šajā sarakstā iekļauj valstis, kurās kumulatīvais rādītājs ir zem 75 un pozitīvo testu īpatsvars - zem 1%, savukārt, ja pozitīvo testu īpatsvars ir robežās starp 1% un 4%, tad kumulatīvajam rādītājam jābūt zem 50.

Latvijā līdz šim ar Covid-19 kopumā saslimuši 137 429 cilvēki, bet miruši 2513 ar šo slimību sasirgušie.