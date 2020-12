Otrdien Latvijā atklāts rekordliels jauno Covid-19 gadījumu skaits - 1145, bet 20 sasirgušie miruši

Otrdien Latvijā atklāti 1145 jauni Covid-19 gadījumi, kas ir līdz šim lielākais vienā diennaktī reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits, bet 20 ar jauno koronavīrusu sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Mirušo personu skaits aizvadītajā diennaktī bijis otrs lielākais, kāds līdz šim reģistrēts vienā diennaktī. No pagājušajā diennaktī mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 55 līdz 60 gadiem, trīs - no 60 līdz 70 gadiem, divi - no 70 līdz 80 gadiem, desmit - no 80 līdz 90 gadiem, trīs - vecumā no 90 līdz 100 gadiem, bet viens vecumā no 100 līdz 105 gadiem, vēsta LETA.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 479 cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 12 155 Covid-19 testi, kas ir augstākais veikto testu skaits vienā diennaktī. No tiem pozitīvi bijuši 7,4%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā ar Covid-19 līdz šim saslimuši 33 484 cilvēki, savukārt pēdējās 14 dienās kopā inficējušies 10 668, bet 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir 555,6 gadījumi.