Otrdien atklāti 459 jauni Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par trīs mirušajiem

Latvijā aizvadītajā diennaktī konstatēti 459 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par trīs mirušajiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs pieaudzis no 193,1 līdz 204,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Pēdējo reizi augstāks kumulatīvais rādītājs par 204,2 fiksēts 6.jūnijā, kad tas bija 204,3, vēsta LETA.

No visiem atklātajiem gadījumiem 380 bija nevakcinējušies vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt 79 - vakcinēti.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 52 580 Covid-19 izmeklējumi. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bija 0,9%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts kopumā 145 402 cilvēkiem, bet miruši 2595 ar šo slimību sasirgušie.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem viens bija vecumā no 70 līdz 79, bet vēl divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Kā liecina aģentūras LETA aprēķini, 14 dienās Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējušies 3866 cilvēki, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.