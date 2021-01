Noslēdzas pirmais komandantstundas periods

Šorīt pulksten 5 noslēdzies 30.decembrī ieviestais pirmais komandantstundas periods, kas atsāksies šīs nedēļas nogalē.

Ministru kabinets pagājušajā nedēļā bija lēmis no 30.decembra Latvijā ieviest komandantstundu, kas bija spēkā Jaungada svētku laikā, kā arī tiem sekojošajā nedēļas nogalē. Iedzīvotājiem bija jāatrodas savās mājvietās laikā no plkst.22 līdz 5, savukārt no tām atļauts iziet vien atsevišķos izņēmuma gadījumos. Tāda pati kārtība paredzēta arī gaidāmajā nedēļas nogalē - 8. un 9.janvārī.

Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis aģentūrai LETA skaidroja, ka nākamais komandantstundas posms neattieksies uz 6. un 7.janvārī gaidāmajiem Pareizticīgo Ziemassvētkiem, jo šie svētki notiks darbadienās.

Valsts kancelejā aģentūru LETA informēja, ka dzīvesvietas atstāšana šajā laikā pieļaujama tikai īpaši neatliekamos gadījumos. Atstājot dzīvesvietu, līdzi jābūt pašapliecinājumam, kurā norāda personas datus, dzīvesvietas adresi, pārvietošanās iemeslu, un pārvietošanās galamērķi. Ikvienam iedzīvotājam ir pienākums ņemt līdzi arī pasi vai ID karti.

Līdz 3.janvāra plkst.5 Valsts policija par komandantstundas neievērošanu sākusi kopumā 2957 administratīvos procesus. Visvairāk pārkāpumu tika fiksēts jaungada naktī, kad tika noformēti 1136 administratīvā pārkāpuma protokoli. Tāpat VP ik dienu informēja par plānotajiem papildu procesiem, kas vēl nav sākti, līdz ar to līdztekus jau sāktajiem administratīvajiem procesiem plānots sākt vēl aptuveni 900 lietas.

Četru dienu laikā preventīvi norādījumi vai mutiski brīdinājumi saņemti 7468 reizes. Kopumā naktīs kopš 30.decembra plkst.22 līdz 3.janvāra plkst.5 saistībā ar pārvietošanos komandantstundas laikā pārbaudītas18 919 personas.

Veicot komandantstundas kontroles pasākumu, likumsargi vairākkārt piemērojuši maksimālo sodu 2000 eiro apmērā. Tāpat virknē gadījumu iedzīvotāji, pārkāpjot ierobežojumus, izrādījuši pretošanos policistiem, tostarp fiziski ietekmējot kārtības sargus.

Komandantstundas kontroles uzraudzībā, papildu jau esošajiem Valsts policijas resursiem, kas veic ikdienas darbu, tika iesaistīti kopumā vēl vairāk nekā 1600 papildspēki gan no VP un pašvaldības policijas, gan arī no Valsts robežsardzes un zemessargu rezervēm.