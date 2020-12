No šodienas sabiedriskajā transportā nedrīkst pārsniegt 50% no tā ietilpības un sejas maskas jālieto bērniem no 7 gadu vecuma

Mērķtiecīgākai Covid-19 ierobežošanai un cīņai pret vīrusa radīto apdraudējumu tiek ieviesti stingrāki un precīzāki drošības pasākumi, tāpēc no šodienas līdz 11.janvārim pasažieru skaits sabiedriskajā transportā nedrīkstēs pārsniegt 50% no tā ietilpības, bet sejas maskas būs jālieto visiem, arī bērniem no 7 gadu vecuma, aģentūru LETA informēja Satiksmes ministrijā.

Lai nodrošinātu distancēšanos un pasargātu cilvēkus sabiedriskajā transportā, pasažieru skaits tajā nedrīkst pārsniegt 50% no transportlīdzekļa ietilpības. Sabiedriskā transporta pārvadātāji organizēs iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai to nodrošinātu. Savukārt, ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, tajā ir jābūt marķētām sēdvietām.

Sabiedriskajā transportā sejas maskas ir jālieto gan transportlīdzekļa vadītājam, gan pasažieriem, tai skaitā bērniem no 7 gadu vecuma. Sejas maskas sabiedriskajā transportā varēs nelietot bērni, kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu, un personas ar kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem.

Sejas maskas obligāti ir jālieto arī taksometros. Savukārt, sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot iedzīvotāji, kuriem ir pozitīvs Covid-19 tests vai kuri atzīti par kontaktpersonām.

Papildu drošībai, lai gan Covid-19 izplatība lielākoties notiek valsts iekšienē, no 7.decembra tiks veikta stingrāka Latvijā ieceļojušo cilvēku kontrole, lai pārliecinātos par "Covidpass.lv" aizpildīšanu, tā atvieglojot infekcijas izplatības kontroli.

Aicinām ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus, izvērtējot nepieciešamību braukt ar sabiedrisko transportu.