No septembra vispārējās izglītības pedagogiem zemākā mēneša likme būs 830 eiro; pirmsskolas izglītības pedagogiem - 872 eiro

No septembra vispārējās izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likme tiks paaugstināta līdz 830 eiro, bet pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem zemākās darba algas likme pieaugs līdz 872 eiro.

Otrdien Ministru kabinets atbalstīja, ka no septembra vispārējās izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likme tiks paaugstināta no 790 eiro uz 830 eiro, kas ir par 5,1% vairāk nekā iepriekš. Savukārt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem zemākās darba algas likme tiek paaugstināta par 10,4%, paredzot, ka atalgojums pieaugs no 790 eiro līdz 872 eiro, vēsta LETA.

Rudenī tiks palielinātas arī profesionālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības un interešu izglītības iestāžu vadītāju, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošas koledžas struktūrvienības vadītāju izglītības iestādē (koledžas struktūrvienībā), kā arī izglītības metodiķu zemākās mēneša darba algas likmes.

Kā uzsvēra IZM, tas ir pirmais solis, lai pakāpeniski mazinātu nevienlīdzību darba samaksā starp pirmsskolas izglītības skolotāju darba samaksu un pārējo izglītības pakāpju un izglītības veidu skolotājiem.

Pēc ministrijas paustā, nevienlīdzība veidojas tādēļ, ka pirmsskolas izglītības skolotāju slodze ir 40 darba stundas nedēļā, bet pārējiem skolotājiem normatīvos noteiktā darba slodze ir 30 darba stundas nedēļā.

Līdz ar skolu tīkla sakārtošanu, pašvaldības ministriju informējušas, ka uz 2021./2022.mācību gadu izmaiņas skars 30 pašvaldību skolas, tajā skaitā 19 vidusskolas tiks pārveidotas par pamatskolām vai pievienotas citai vidējās izglītības iestādei, četras pamatskolas un viena sākumskola tiks likvidētas. Ņemot vērā šo faktu, IZM prognozē, ka varētu notikt izglītojamo kustība uz citām izglītības iestādēm, tāpēc ministrija uzskata, ka jāpalielina valsts finansējums pedagogu darba samaksai tajās izglītības iestādēs, uz kurām izglītojamie pāriet, bet tā nedod tiešu valsts finanšu līdzekļu ietaupījumu.

Kā informēja IZM, indikatīvais aprēķins par mērķdotācijas apjomu, kas minēto izglītības iestāžu tīkla izmaiņu rezultātā varētu pāriet uz citu izglītības iestādi, ir 647 600 eiro gadā, iekļaujot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI).

Noteikumu projekts par pedagogu darba samaksu stāsies spēkā 2021.gada 1.septembrī.