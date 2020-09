No pagājušajā diennaktī atklātajiem inficēšanās ar Covid-19 gadījumiem lielākā daļa reģistrēti Rīgā

No pagājušajā diennaktī atklātā kopumā 21 jaunā inficēšanās ar Covid-19 gadījuma lielākā daļa - 14 - reģistrēti Rīgā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Tāpat trīs jauni inficētie reģistrēti Daugavpilī, divi - Carnikavas novadā, bet pa vienam - Olaines un Ķekavas novadā. Alūksnes novadā, kur iepriekš visi bija atlabuši, saslimšana ar Covid-19 atkal ir reģistrēta kādam iedzīvotājam. Savukārt par vienu samazināts saslimušo skaits Preiļu novadā, vēsta LETA.

Līdz ar to Rīgā pašlaik ir reģistrēti 162 saslimušie ar Covid-19, Daugavpilī - 33, Olaines novadā - 20, bet Ķekavas, Carnikavas un Alūksnes novadā saslimušo skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu, tādēļ precīzs skaits netiek atklāts.

Kopumā pašlaik saslimušie ar Covid-19 reģistrēti 41 Latvijas pašvaldībā.

Astoņi no jaunajiem inficētajiem ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet pa trim ir vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, kā arī ir trīs bērni līdz deviņu gadu vecumam. Divi saslimušie ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem un no 40 līdz 49 gadiem. Pa vienam saslimušajam ir arī vecumā no 50 līdz 59 gadiem, no 60 līdz 69 gadiem un vecumā virs 70 gadiem.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī, veicot 1398 Covid-19 testus, reģistrēts 21 jauns saslimšanas gadījums, liecina SPKC apkopotie dati.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka 13 saslimušie inficējušies no zināmiem infekcijas avotiem, savukārt četras personas inficējušās ārzemēs, tostarp Ukrainā un Indijā. Vēl četrām personām tiek precizēti inficēšanās apstākļi, līdz ar to epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.

Līdz šim Latvijā kopā veikti 312 230 izmeklējumi, saslimušas 1697 personas un 1304 izveseļojušās, bet 36 personas, kam bija apstiprināta inficēšanās ar Covid-19, mirušas. Pozitīvo testu īpatsvars sasniedzis 1,5% no kopējā testu skaita.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā stacionēti četri pacienti ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas 11 Covid-19 pacienti, no kuriem visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 226 pacienti, starp kuriem gan atlabušie, gan mirušie.