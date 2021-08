No Latvijas ūdenstilpēm izcelti vēl divi noslīkušie

Sestdien no ūdenstilpēm Latvijā izcelti divi noslīkuši cilvēki, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Viens noslīkušais izcelts no Gaujas Smiltenes novada Gaujienas pagastā, bet vēl viens - no Rāznas ezera Rēzeknes novada Čornajas pagastā, vēsta LETA.

Vienlaikus sestdien VUGD divus cilvēkus no ūdenstilpēm ir izglābis. Viens no viņiem izcelts no Zunda kanāla, bet otrs - no Daugavas.

Sestdien VUGD darbinieku palīdzība bija nepieciešama arī kādam iedzīvotājam Cēsu novada Priekuļu pagastā. VUGD ugunsdzēsēji-glābēji viņu nogādāja krastā pēc tam, kad iedzīvotājs ar laivu bija apmaldījies Gaujā.

Tāpat VUGD šonakt plkst.3.41 saņēma izsaukumu uz Gulbeni, kur divstāvu ēkas pirmā stāva dzīvoklī dega dīvāns viena kvadrātmetra platībā. Pirms ugunsdzēsēju-glābēju ierašanās no ēkas bija evakuējušies četri cilvēki, bet vienu cilvēku, kurš bija cietis, evakuēja VUGD darbinieki. Cietušais nodots mediķu aprūpē. Plkst.4.18 VUGD darbs negadījuma vietā tika pabeigts. Šajā dzīvoklī nebija dūmu detektora, un iespējamais ugunsgrēka izcelšanās iemesls bija neuzmanīga rīcība ar uguni, smēķējot telpās.

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 88 izsaukumus. No tiem 26 bija uz ugunsgrēkiem, 47 - uz glābšanas darbiem, bet 15 bija maldinājumi.