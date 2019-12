No janvāra vidus pieaugs biļešu cenas vilcienos un reģionālo maršrutu autobusos

No 2020.gada 15.janvāra pieaugs biļešu cenas vilcienos un reģionālo maršrutu autobusos, aģentūrai LETA pavēstīja Autotransporta direkcijas pārstāve Zane Plone.

Tostarp autobusu biļetes cenas pieaugs par 0,1 eiro, bet vilcienu - par 0,1 vai 0,2 eiro atkarībā no reģiona. Vienlaikus braucieniem vilcienos tiks palielināts atlaižu klāsts, tostarp kļūs lētākas internetā iegādātās biļetes.

Plone skaidroja, ka gan starppilsētu, gan vietējās nozīmes maršrutos maksa par braucienu autobusā pieaugs par 0,1 eiro. Savukārt vilciena biļetes cena A un B zonas robežā palielināsies par 0,1 eiro, bet, braucot tālākos posmos, tā pieaugs par 0,2 eiro. Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz būtisko atšķirību starp autobusa un vilciena biļetes cenām.

Piemēram, ja patlaban "Pasažieru vilciena" mājaslapā biļetes cena maršrutā Rīga-Daugavpils ir 6,7 eiro, tad no nākamā gada 15.janvāra tā būs 6,9 eiro, bet tādiem maršrutiem kā Rīga-Sloka, kur patlaban maksa par braucienu, iegādājoties biļeti "Pasažieru vilciena" mājaslapā, ir 1,81 eiro, nākamgad būs jāmaksā 1,91 eiro.

Plone norādīja, ka pēdējo gadu laikā ir pieaugušas ar sabiedriskā transporta nodrošināšanu saistītās izmaksas un līdz ar to arī nepieciešamais valsts budžeta finansējums, taču reģionālo maršrutu tarifi nav auguši kopš 2012.gada un tie neatbilst reālajai tirgus situācijai.

Viņa skaidroja, ka pasažieru pārvadājumu ar autobusiem izmaksas šajā laika posmā ir pieaugušas par aptuveni 14%, bet ar vilcieniem - par 30%. 2012.gadā ieņēmumi no biļetēm spēja nosegt 57% no pārvadātāju izmaksām, savukārt pērn ieņēmumi no biļetēm veidoja 46%. "Tas nozīmē, ka patlaban vairāk nekā pusi no visām izmaksām, kas rodas, nodrošinot sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos maršrutos, sedz valsts," uzsvēra Plone.

Savukārt Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš atzīmēja, ka pēdējos gados direkcija strādājusi pie maršrutu tīkla pārskatīšanas, būtiski pastiprinājusi kontroli autobusos, veikusi dažādus pasākumus pasažieru piesaistīšanai, samazinot autobusu parka vidējo vecumu, paātrinot reisu izpildes laiku, uzlabojot maršrutu plānošanu interneta vidē, kā arī ieviesusi abonementa biļetes un bezskaidras naudas norēķinus.

"Tomēr šo gadu laikā ir būtiski pieaugusi degvielas cena un dažādas ar transportlīdzekļu uzturēšanu un apkopi saistītās izmaksas, ir palielināts atalgojums autobusa vadītājiem, tāpēc ar veiktajiem pasākumiem nepietiek, lai uzturētu reģionālo maršrutu tīklu līdzvērtīgā apmērā, kā tas ir patlaban. Turklāt no nākamā gada gaidāms akcīzes nodokļa likmes palielinājums degvielai, kas attiecīgi palielinās izmaksas vēl vairāk," uzsvēra Godiņš.

Viņš piebilda, ka pasažieriem joprojām būs iespēja iegādāties abonementa biļeti, tādējādi maksājot par braucienu lētāk. Abonementa biļetes braucieniem autobusos arī turpmāk nodrošinās atlaidi 10%, 15% vai 20% apmērā, bet vilcienā atlaides apmērs var sasniegt 46%. Iedzīvotājiem, kuri abonementa biļeti iegādāsies pirms 15.janvāra, tiks nodrošināta iespēja to izmantot līdz derīguma termiņa beigām.

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.