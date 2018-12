No 1.janvāra iedzīvotājus varēs sodīt par to, ka dzīvoklī tvaika nosūcējs virs gāzes plīts ir pievienots dabīgās ventilācijas šahtai. Jaunie noteikumi visvairāk ietekmēs padomju laikā būvēto daudzdzīvokļu namu iemītniekus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) prasības pamato ar to, ka tvaika nosūcēji nereti bloķē dabīgās ventilācijas šahtas, un noplūdes gadījumā gāze uzkrājas telpā.

Dzīvokļu īpašniekiem bija doti divi gadi, lai pielāgotu tvaika nosūcējus jaunajām ugunsdrošības prasībām. 1.janvārī tās stāsies spēkā, un nosūcējus vairs nedrīkstēs novadīt dabīgās ventilācijas šahtās. Tādējādi nosūcēji aizsprosto ventilāciju, un noplūdes gadījumā gāze uzkrājas telpā, radot sprādziena draudus, informē Latvijas Sabiedriskie mediji.

“Tās prasības būtība ir tāda, lai daudzdzīvokļu objektā nodrošinātu dabīgo ventilāciju tur, kur ir gāzes aparāts. Proti, ierīces, kas darbojas ar gāzi. [..] Tā dabīgā ventilācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu patstāvīgu gaisa apmaiņu telpā un izvadītu noplūdušo gāzi ārpus būves,” skaidro VUGD Ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas nodaļas priekšniece Gunita Sudāre.

Ja tvaika nosūcējs bloķēs ventilācijas šahtu, dzīvokļa īpašniekam varēs uzlikt sodu, sākot no 30 eiro. VUGD gan atzīst, ka visus pārkāpējus nevarēs izķert: “Apzinoties to, ka daudzdzīvokļu objektu ir ļoti daudz, un ņemot vērā arī dienesta resursus, tad šādas pārbaudes tiek veiktas tur, kur saņemam kādu sūdzību. “

Risinājumi var būt vairāki. Ja nosūcējs ventilācijas šahtu bloķē tikai daļēji, un dabiskā ventilācija strādā, sodu dienests neliks. Lai nebūtu jāizbūvē jauni ventilācijas kanāli vai šahtas speciāli tvaika nosūcējiem, būvvalde iesaka iegādāties nosūcējiem speciālos gaisu attīrošos filtrus, lai nosūcēji nebūtu jāizvada ārpus telpas.

“Vienīgās izmaksas ir tās, cik izmaksā pats filtrs. Te gan jāņem vērā, ka šie filtri būs regulāri jāmaina un jātīra. Vismaz reizi pusgadā. Tas principā ir vispieejamākais, ērtākais un lētākais risinājums,” saka Rīgas būvvaldes pārstāvis Edgars Butāns.

Būvvaldē norāda – ja iedzīvotāji vēlas nosūcējus tomēr izvadīt no virtuves, jāizbūvē jauns ventilācijas kanāls, kam nosūcēju pieslēgt. Bez speciālistu iesaistes to darīt nedrīkst. “Ir vajadzīgs ne tikai sertificēts arhitekts un būvkonstruktors, bet arī sertificēts ventilācijas iekārtu speciālists. Un, ja šī ir daudzstāvu daudzdzīvokļu māja, tad ir jāsaņem saskaņojums no kopīpašniekiem. Šis risinājums ir daudz komplicētāks, laikietilpīgāks un dārgāks,” saka Butāns.

VUGD uzsver – jaunās prasības neattiecas uz tiem, kas virtuvē lieto elektriskās plītis.