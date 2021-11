No ceturtdienas plānots sākt senioru virs 50 gadiem ar hroniskām saslimšanām balstvakcināciju pret Covid-19

No ceturtdienas, 4.novembra, plānots sākt balstvakcināciju pret Covid-19 jeb tā dēvētās trešās devas nodrošināšanu senioriem no 50 gadu vecuma ar hroniskām saslimšanām, valdības sēdē pavēstīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Vienlaikus no šī datuma iecerēts sākt balstvakcināciju pēc "Moderna" vakcīnas divu devu saņemšanas personām vecumā no 65 gadiem, sociālo aprūpes centru iemītniekiem, kā arī veselības aprūpes sistēmā strādājošajiem, vēsta LETA.

Savukārt novembra turpmākajās nedēļās, Pavļuta vārdiem, indikatīvi no 15.novembra, plānots izvērst plašāku balstvakcināciju, nodrošinot to visiem iedzīvotājiem vecumā no 50 gadiem, kā arī personām no 18 gadiem ar hroniskām saslimšanām, kas rada augstu risku Covid-19 slimībai.

Šādu iespēju iecerēts nodrošināt arī personām no 18 gadu vecuma citās augsta riska profesijās, kur ir ilgstoša saskare gan ar Covid-19 pacientiem, gan nevakcinētiem cilvēkiem un līdz ar to arī ir augstāks profesionālais un lokālā uzliesmojuma risks.

Jau ziņots, ka piektdien Imunizācijas valsts padomes (IVP) priekšsēdētāja profesore Dace Zavadska pauda, ka šobrīd vakcinācijas jaudas ir ļoti noslogotas, taču brīdī, kad tās atkal būs pietiekamas, ir lietderīgi apsvērt citu iedzīvotāju grupu balstvakcināciju.

Tādējādi IVP balstvakcināciju nerekomendē visiem.

Tāpat sēdē uzsvērts, ka brīdī, kad balstvakcinācija tiks sākta plašākai sabiedrībai, tās laikā nepārtraukti būtu jāprioritizē iedzīvotāju grupas, jo balstvakcinācijas programmas mērķis ir novērst hospitalizāciju, smagu saslimšanu un nāvi tajās sabiedrības grupās, kur, balstoties uz pierādījumiem, ir zināms, ka primārā imunizācija varētu vairs nenodrošināt optimālu imūno aizsardzību.